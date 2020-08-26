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26 серпня 2020, середа, 07:00 7
Економіка 2020-08-26T09:30:02+03:00
Українські Новини
Імпортна риба на українських прилавках. Звідки до нас везуть морепродукти

Імпортна риба на українських прилавках. Звідки до нас везуть морепродукти

Кира Молчанова
імпорт, імпорт риби
Риба. Фото: pixabay
Риба. Фото: pixabay

В Україну активно імпортують з Норвегії, Ісландії, США та інших країн рибу і морепродукти, тоді як в лісах Хмельницької області з'явилися трюфелі.

Про це повідомляє видання "Сьогодні" з посиланням на заступника директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Миколи Пугачова.

За його даними, за січень-червень 2020 вартість "рибного" імпорту становила 295 млн доларів, що більше, ніж в минулому році.

Найчастіше в Україну ввозять такі категорії "морських" товарів:

  • заморожена риба (158 млн доларів);
  • свіжа або охолоджена риба (70 млн доларів);
  • рибне філе (34 млн доларів);
  • різні ракоподібні (22 млн доларів).

З слів Пугачова, кількісні обсяги імпортних закупівель замороженої риби скоротилися, але інші категорії товарів тільки збільшилися.

Головним постачальником рибного столу в Україну залишається Норвегія. Частка цієї країни в загальному імпорті становить 33,5%. Решта країн значно відстають: Ісландія (11,2%), США (9,2%), Канада (5,1%), Великобританія (4,3%) та Іспанія (4,1%).

"Сукупно названі шість країн зайняли більше 67% в вартісних обсягах імпорту продукції даної групи в Україні", — підсумував Пугачов.

Як повідомляли Українські Новини, в лютому середня заробітна плата збільшилася  порівняно з січнем на 1,1%, або на 120 гривень до 10 847 гривень в місяць. А в січні середня  заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.

До цього Українські Новини радили, як вибирати рибні консерви.

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