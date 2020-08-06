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06 серпня 2020, четвер, 17:31 6
Життя 2020-08-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
У лісах Хмельницької області з'явилися трюфелі

У лісах Хмельницької області з'явилися трюфелі

Варвара Горобець
Трюфель, Гриб, Хмельницька область
Белый трюфель. Фото: Яна Шашкіна/Facebook/Ринок_Кам`янець-Подільський
Белый трюфель. Фото: Яна Шашкіна/Facebook/Ринок_Кам`янець-Подільський

Трюфелі все частіше стали знаходити в лісових масивах передмістя Кам'янця-Подільського Хмельницької області. У той час, як грибники Київської області хваляться знайденими білими грибами, делікатесні знахідки активно обговорюють у соцмережах.

Раніше таких грибів тут не знаходили, або ж не надавали цьому такого розголосу. Найбільш відомі місця таких знахідок в Одеській, Вінницькій, Черкаській області. Тепер до цього списку може скоро увійти і Хмельницька область.

Користувачі Facebook виставляють фото, на яких красуються знайдені трюфелі. Так, наприклад, Оксана Паращук знайшла делікатесний гриб, занесений до Червоної книги, вартістю 150-250 євро за кілограм в середньому.

Щасливиця зізналася, що знайшла делікатес у лісі біля села Колубаївка, Кам'янець-Подільського району. Напевно, тепер кожен бажає випробувати свою удачу саме там.

Трюфель. Фото: facebook/Оксана ПаращукТрюфель. Фото: facebook/Оксана Паращук

Він любить листяні ліси і вапнякову грунт. Правда, є трюфелі дорожчі. Наприклад, італійський білий - ціна 7000-10 000 євро за кг. В Україні такі гриби не знаходять у лісах, але можуть вирощувати при створенні для них відповідних умов.

В Хмельницкой области продают трюфели. Фото: Яна Шашкіна/Facebook/Ринок_Кам`янець-ПодільськийУ Хмельницькій області продають трюфелі. Фото: Яна Шашкіна / Facebook / Рінок_Кам`янець-Подільський

Жительница Хмельницкой области нашла трюфель. Фото: Яна Шашкіна/Facebook/Ринок_Кам`янець-ПодільськийУ Хмельницькій області продають трюфелі. Фото: Яна Шашкіна / Facebook / Рінок_Кам`янець-Подільський

Також продають білі гриби, по 500 грн за 100 грам, стверджуючи, що знайшли в місцевих лісах.

Фахівці кажуть, підказуючи бажаючим відшукати це чудо кулінарії, що часто над місцем, де сховався гриб (на глибині 3-15 см), водиться мошка. А на самому грунті зверху знаходяться тільки старі гриби. А також попереджають, що потрібно побоюватися вживати невідомий вам гриб, не порадившись із знавцем напевно людиною, так як є помилкові трюфелі, а ще гірше - дуже схожі отруйні види. Користувачі також жартують, що перед вживанням потрібно спочатку пригостити сусіда.

Раніше МОЗ розказало, як правильно вживати гриби, щоб не отруїтися.

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