Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%

У січні середня заробітна плата зменшилася порівняно із груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень за місяць в той час, як президент Володимир Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплатні зареєстровано в Києві, де середня зарплатня становила 15 787 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксовано в Тернопільській області, де середня зарплата становила 8 181 гривень/місяць.

Як повідомляли Українські Новини, в грудні середня заробітна плата збільшилася порівняно з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень за місяць.

Середня заробітна платня населення України в січні, гривень:





січень січень в % до грудня Середня 10727 87,5 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 8542 90,8 Промисловість 12177 89,2 - Добувна промисловість 16246 100,4 - з неї видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу 11080 91,7 - Обробна промисловість 10348 95,9 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої і тютюнові вироби 7470 95,7 - текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9351 87,7 - виробництво деревини і виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16086 103,8 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11309 92,2 - хімічне виробництво 20617 96,4 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10228 89,9 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13838 97,2 - металургія і обробка металу 10615 84,7 - виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції 12292 81,6 - виробництво електричного і електронного обладнання 9653 86,1 - виробництво машин і обладнання 10057 81,7 - виробництво транспортного обладнання 11103 87,7 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 11098 90,5 - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 15467 76,6 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9074 92,8 Будівництво 9164 84,0 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11013 90,0 Транспорт і зв’язок 12362 99,3 Тимчасове розміщення і організація харчування 7395 101,6 Інформація і телекомунікації 17941 91,4 Фінансова діяльність 20080 90,5 Операції з нерухомістю 9029 89,5 Професійна, наукова і технічна діяльність 14805 84,4 Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 9267 91,1 Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування 13845 68,0 Освіта 8166 84,2 Охорона здоров’я і соціальна допомога 7297 85,8 Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок 8314 80,6 Надання інших послуг 10646 99,8

Водночас, станом на 1 лютого 2020 року заборгованість із виплати заробітної платні зменшилася на 0,1% порівняно з 1 січня до 3 034,112 млн гривень.

Найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2020 року було зафіксовано в Донецькій області - 685,429 млн гривень, Дніпропетровській - 365,729 млн гривень і Харківській - 392,815 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя і частини зони проведення ООС.

Заборгованість із виплаті заробітної платні в Україні на 1 лютого 2020 року:





На 1 лютого 2020 року, млн гривень в % до 01.01.2020 Всього 3 034,112 99,9 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 34,912 118,3 Промисловість 2 353,938 97,6 - Добувна промисловість 609,480 82,8 - Обробна промисловість 1 649,251 103,2 - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 54,299 140,1 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 40,908 104,4 Будівництво 51,299 118,5 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 44,075 108,0 Транспорт і зв’язок 233,758 111,2 Тимчасове розміщення і організація харчування 2,862 786,3 Інформація і телекомунікації 11,817 183,3 Фінансова діяльність 10,549 96,0 Операції з нерухомістю 54,145 104,5 Професійна, наукова і технічна діяльність 191,334 104,7 Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 11,251 99,3 Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування 3,752 103,8 Освіта 14,189 106,5 Охорона здоров’я і соціальна допомога 16,060 91,3 Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок 0,092 – Надання інших послуг 0,082 100,0

Як повідомляли Українські Новини, в грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася порівняно з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень в місяць.

У листопаді середня зарплата штатного працівника зменшилася на 0,4% і склала 10 679 грн.