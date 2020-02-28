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28 лютого 2020, пʼятниця, 17:02 20
Економіка 2020-02-28T18:45:03+02:00
Українські Новини
Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%

Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%

Ярина Вацяк
Зарплата, середня зарплата, заборгованість із заробітної плати
Зарплата
Зарплата

У січні середня заробітна плата зменшилася порівняно із груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень за місяць в той час, як президент Володимир Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплатні зареєстровано в Києві, де середня зарплатня становила 15 787 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксовано в Тернопільській області, де середня зарплата становила 8 181 гривень/місяць.

Як повідомляли Українські Новини, в грудні середня заробітна плата збільшилася порівняно з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень за місяць.

Середня заробітна платня населення України в січні, гривень:


  січень січень в % до грудня
Середня 10727 87,5
Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 8542 90,8
Промисловість 12177 89,2
- Добувна промисловість 16246 100,4
- з неї видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу 11080 91,7
- Обробна промисловість 10348 95,9
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої і тютюнові вироби 7470 95,7
- текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9351 87,7
- виробництво деревини і виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16086 103,8
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11309 92,2
- хімічне виробництво 20617 96,4
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10228 89,9
- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13838 97,2
- металургія і обробка металу 10615 84,7
- виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції 12292 81,6
- виробництво електричного і електронного обладнання 9653 86,1
- виробництво машин і обладнання 10057 81,7
- виробництво транспортного обладнання 11103 87,7
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 11098 90,5
- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 15467 76,6
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9074 92,8
Будівництво 9164 84,0
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11013 90,0
Транспорт і зв’язок 12362 99,3
Тимчасове розміщення і організація харчування 7395 101,6
Інформація і телекомунікації 17941 91,4
Фінансова діяльність 20080 90,5
Операції з нерухомістю 9029 89,5
Професійна, наукова і технічна діяльність 14805 84,4
Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 9267 91,1
Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування 13845 68,0
Освіта 8166 84,2
Охорона здоров’я і соціальна допомога 7297 85,8
Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок 8314 80,6
Надання інших послуг 10646 99,8

Водночас, станом на 1 лютого 2020 року заборгованість із виплати заробітної платні зменшилася на 0,1% порівняно з 1 січня до 3 034,112 млн гривень.

Найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2020 року було зафіксовано в Донецькій області - 685,429 млн гривень, Дніпропетровській - 365,729 млн гривень і Харківській - 392,815 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя і частини зони проведення ООС.

Заборгованість із виплаті заробітної платні в Україні на 1 лютого 2020 року:

  На 1 лютого 2020 року, млн гривень в % до 01.01.2020
Всього 3 034,112 99,9
Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 34,912 118,3
Промисловість 2 353,938 97,6
- Добувна промисловість 609,480 82,8
- Обробна промисловість 1 649,251 103,2
- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 54,299 140,1
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 40,908 104,4
Будівництво 51,299 118,5
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 44,075 108,0
Транспорт і зв’язок 233,758 111,2
Тимчасове розміщення і організація харчування 2,862 786,3
Інформація і телекомунікації 11,817 183,3
Фінансова діяльність 10,549 96,0
Операції з нерухомістю 54,145 104,5
Професійна, наукова і технічна діяльність 191,334 104,7
Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 11,251 99,3
Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування 3,752 103,8
Освіта 14,189 106,5
Охорона здоров’я і соціальна допомога 16,060 91,3
Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок 0,092
Надання інших послуг 0,082 100,0

Як повідомляли Українські Новини, в грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася порівняно з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень в місяць.

У листопаді середня зарплата штатного працівника зменшилася на 0,4% і склала 10 679 грн.

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