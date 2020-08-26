Із зарплати міністра розвитку громад і територій вирахували 60 тис. гривень. Скільки заробив Чернишов у липні

Заробітна плата міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова за липень становила 47,2 тис. гривень, його заступників — від 47 тис. до 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства — 45 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Чернишова становив 55 030 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці за березень — 7 154 гривні, надбавка за доступ до державної таємниці за квітень — 11 220 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці за травень — 11 220 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці за червень — 11 220 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці за липень — 11 006 гривень.

Однак, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників, встановленого законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з зарплати було вирахувано 59 620 гривень.

У підсумку, сума коштів, нарахована Чернишову за липень, становила 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Василя Лозинського — 46 936 гривень, заступників В'ячеслава Негоди — 47 230 гривень, Ігоря Корхового — 47 230 гривень, Анни Коваленко — 47 230 гривень, Наталії Хоцянівської — 47 230 гривень, держсекретаря Богдана Баласиновича — 45 176 гривень.

Зарплати в Мінрегіоні

Як повідомляли Українськi Новини, Чернишов у червні заробив 47,2 тис. гривень.



Крім того, Чернишов у березні заробив менше, ніж його заступники.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини