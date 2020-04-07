У березні міністр Чернишов заробив менше за всіх своїх заступників і держсекретаря

Заробітна плата міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова за березень (призначено 12 березня) станвить 35,7 тис. гривень, його заступників - від 40,7 тис. до 81,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 83,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Чернишову за період з 12 по 31 березня, становив 35 773 гривні, з них посадовий оклад - 35 773 гривні, надбавок міністру не виплачувалося.

Сума утриманих податків становила 6 975 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Чернишовим, становила 28 797 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Дмитра Живицкого за 2 дні березня (звільнений 2 березня) становила 40 711 гривень (зокрема, посадовий оклад - 681 гривню, компенсація відпустки - 26 751 гривню, лікарняний - 12 564 гривні), заступників В'ячеслава Негоди - 50 394 гривні, Валентини Москаленко - 81 626 гривень і держсекретаря Олега Войтовича - 83 772 гривень.

Відповідь на запит "Українських Новин".



Відповідь на запит.



Відповідь на запит "Українських Новин" по зарплатах.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який займає посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Також Чернишов задекларував близько 500 тисяч гривень доходу за 2019 рік.