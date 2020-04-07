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07 квітня 2020, вівторок, 07:25 4 Документ
Кабмін 2020-04-07T07:45:01+03:00
Українські Новини
У березні міністр Чернишов заробив менше за всіх своїх заступників і держсекретаря

У березні міністр Чернишов заробив менше за всіх своїх заступників і держсекретаря

Елена Новикова
зарплати чиновників, Міністерство розвитку громад і територійї, Олексій Чернишов, зарплати за березень
Олексій Чернишов. Фото: КОДУ
Олексій Чернишов. Фото: КОДУ

Заробітна плата міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова за березень (призначено 12 березня) станвить 35,7 тис. гривень, його заступників - від 40,7 тис. до 81,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 83,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Чернишову за період з 12 по 31 березня, становив 35 773 гривні, з них посадовий оклад - 35 773 гривні, надбавок міністру не виплачувалося.

Сума утриманих податків становила 6 975 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Чернишовим, становила 28 797 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Дмитра Живицкого за 2 дні березня (звільнений 2 березня) становила 40 711 гривень (зокрема, посадовий оклад - 681 гривню, компенсація відпустки - 26 751 гривню, лікарняний - 12 564 гривні), заступників В'ячеслава Негоди - 50 394 гривні, Валентини Москаленко - 81 626 гривень і держсекретаря Олега Войтовича - 83 772 гривень.

Відповідь на запит "Українських Новин".


Відповідь на запит.


Відповідь на запит "Українських Новин" по зарплатах.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який займає посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Також Чернишов задекларував близько 500 тисяч гривень доходу за 2019 рік.

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