Степанову у липні нарахували 44,7 гривень за 18 робочих днів

У липні, заробітна плата міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями, становила 47,2 тис. гривень, його заступників — від 47,2 тис. до 53,2 тис. гривень, державного секретаря — 47,2 тис . гривень. Про це сказано у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Степанову в липні, становила 47 230 гривень. Посадовий оклад за 18 робочих днів становив 44 799 гривень, на відрядження — 2 430 гривень. Зарплата першого заступника міністра Ірини Садов'як становила 47 230 гривень, заступників Ірини Микичак — 53 201 гривню, Віктора Ляшка — 47 230 гривень, Світлани Шаталової — 47 230 гривень, Ігоря Іващенка — 47 230 гривень, Ярослава Кучера — 47 230 гривень, держсекретаря Інни Солодкої — 47 230 гривень. Зарплата міністра охорони здоров'я Максима Степанова і його заступників в липні. Відповідь на запит Українських Новин Як повідомляли Українськi Новини, Максим Степанов володіє квартирою в Києві, Lexus і майже 20 млн гривень в банку. Крім того, міністр охорони здоров'я Степанов і його заступник Ляшко заробили по 47,2 тис. гривень в травні.