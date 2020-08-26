підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 серпня 2020, середа, 06:45 5
Кабмін 2020-08-26T09:15:01+03:00
Українські Новини
Степанову у липні нарахували 44,7 гривень за 18 робочих днів

Степанову у липні нарахували 44,7 гривень за 18 робочих днів

Елена Новикова
МОЗ, Максим Степанов, зарплати чиновників
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

У липні, заробітна плата міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями, становила 47,2 тис. гривень, його заступників — від 47,2 тис. до 53,2 тис. гривень, державного секретаря — 47,2 тис . гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Степанову в липні, становила 47 230 гривень.

Посадовий оклад за 18 робочих днів становив 44 799 гривень, на відрядження — 2 430 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Ірини Садов'як становила 47 230 гривень, заступників Ірини Микичак — 53 201 гривню, Віктора Ляшка — 47 230 гривень, Світлани Шаталової — 47 230 гривень, Ігоря Іващенка — 47 230 гривень, Ярослава Кучера — 47 230 гривень, держсекретаря Інни Солодкої — 47 230 гривень.

Зарплата міністра охорони здоров'я Максима Степанова і його заступників в липні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата міністра охорони здоров'я Максима Степанова і його заступників в липні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, Максим Степанов володіє квартирою в Києві, Lexus і майже 20 млн гривень в банку.

Крім того, міністр охорони здоров'я Степанов і його заступник Ляшко заробили по 47,2 тис. гривень в травні.

Більше новин про: МОЗ Максим Степанов зарплати чиновників

До кінця карантину менше тижня. Що дозволено
Зеленський призначив нового командувача силами спецоперацій Збройних сил України
Новини
Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів 09:02
Байден обіцяє надати Україні летальну озброєння в разі перемоги на виборах 08:32
До кінця карантину менше тижня. Що дозволено 08:30
Із зарплати міністра розвитку громад і територій вирахували 60 тис. гривень. Скільки заробив Чернишов у липні 07:30
Імпортна риба на українських прилавках. Звідки до нас везуть морепродукти 07:00
більше новин
Імпортна риба на українських прилавках. Звідки до нас везуть морепродукти 07:00
Із зарплати міністра розвитку громад і територій вирахували 60 тис. гривень. Скільки заробив Чернишов у липні 07:30
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами 10:49
Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня 12:08
більше новин
Курс валюти на середу: гривня дешевшає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok