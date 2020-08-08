Степанов предлагает усилить контроль за карантинными ограничениями

Министр здравоохранения Максим Степанов будет инициировать усиление контроля за соблюдением карантинных мер в Украине, который продлили до 31 августа. Об этом он сообщил во время брифинга в субботу, передают Українські Новини.

Со слов министра, за предыдущие сутки зафиксировано сразу два антирекорда по распространению коронавирусной инфекции в Украине – по количеству новых случаев (1489) и по количеству госпитализированных (294).

Также он добавил, что в госпитализации нуждаются люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение коронавирусной болезни. Кроме того, он обратил внимание на высокое количество умерших за сутки – 27 человек.

"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за контроль всех наших мер, в отношении ограничительных мер. Я как министр здравоохранения буду обращаться по усилению контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами", – сообщил он.

Ранее Українські Новини сообщали, в Украине четвертый день фиксируют антирекорд по количеству заболеваемых коронавирусом. 7 августа зафиксировали 1489 новых случаев инфицирования Covid-19.

Кроме того, в Киеве за предыдущие сутки зафиксировлаи 200 новых случаев заболеваемости коронавирусом, больше всего инфицированных в Данрницком районе столице.