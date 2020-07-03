Радник із зовнішньої політики Байдена назвав "плівки Деркача" дезінформацією

Команда кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена вперше прокоментувала оприлюднені народним депутатом України Андрієм Деркачем плівок розмов з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Про це пише Washington Post.

Зокрема, радник із зовнішньої політики Джо Байдена, а раніше високопоставлений чиновник Міністерства оборони США Майкл Карпентер назвав опубліковані в Україні фрагменти записів "дезінформаційною операцією в стилі КДБ, пов'язаною з проросійськими силами в Україні, головна мета якої – створити оманливий шум в американській передвиборній гонитві в інтересах Кремля, олігархів, які за цим стоять, і в інтересах кампанії Трампа". У штабі Байдена вважають, що дані плівки це пряме втручання у вибори президента США у вигляді підтримки однієї зі сторін, що тягне за собою відповідальність та переслідування осіб з боку американського правосуддя. Насамперед мова йде про прийнятий рік тому – 4 червня 2019 року закон США "Про заборону іноземного втручання у вибори" (DETER), який отримав одностайну підтримку всіх політичних сил сенату США. Документ передбачає санкції для тих, хто був звинувачений у втручанні у вибори в США.

"Це стосується не тільки Деркача, але і колишнього українського прокурора Костянтина Кулика, колишнього українського дипломата Андрія Теліженка, українського газового магната і колишнього депутата Олександра Онищенка, кожен з яких спілкувався з Джуліані або його представниками. Деякі з них пообіцяли, що в цьому році підуть нові витоки інформації на користь передвиборної кампанії Трампа", – йдеться в матеріалі Washington Post.

Власне сам Трамп і його штаб поки не просто не використовують опубліковану в Україні інформацію, але й не коментують її в ЗМІ.

Нагадаємо, що 19 травня Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 червня він опублікував нові "плівки Порошенка-Байдена" і схеми корупції. Але на прес-конференції, щоб посилити інформаційний ефект, Деркач заявив, що закриття справи проти компанії Burisma пропонували хабар у 50 мільйонів доларів. Тоді як за 2 дні до цього НАБУ і САП вказали на суму 6 млн. "Розбіжність даних і маніпуляції з інформацією не дозволяють вважати озвучену інформацію як достовірну", – говорить джерело в штабі Байдена.

Повний переклад статті Washington Post російською мовою можна прочитати тут.