Аномальна спека та грози: прогноз погоди на останній тиждень літа

Погода в Україні на тиждень. Фото: Валерія Назаренко

Погода в Україні на тиждень. Фото: Валерія Назаренко

Протягом 24-26 серпня на території західних, північних і частково центральних областей очікуються значні грозові дощі, тоді як на День незалежності в Україну прийшов циклон.

Як пише SuperAgronom, за даними моніторингу Метео Фарм, 27 серпня ймовірні короткочасні опади у Житомирській , Волинській та Рівненській областях. На Сході й Півдні опади протягом тижня не очікуються.

Погода в Україні 25 серпня від Укргідрометцентру.

З 24 по 28 серпня температура повітря в північних областях вночі коливатиметься від +11 до +18° С, денна температура становитиме +20 ... +30 ° С, на Заході нічна температура досягне лише +11 ... +16 ° С , денна +20 ... +28 ° С.

Погода в Україні 26 серпня від Укргідрометцентру.

Погода в Україні 27 серпня від Укргідрометцентру.

Погода в Україні 28 серпня від Укргідрометцентру.

З 29 по 30 серпня температура в західних областях очікується +27 ... + 34 ° С, на півночі досягне позначки +24 ... + 32 ° С. У центральних, південних і східних областях температурний режим буде більш стійким і значних коливань протягом тижня не очікується.

Погода в Україні 29 серпня від Укргідрометцентру.

Нічні температури в цих областях перебуватимуть в межах +11 ... +21°С, денна температура на Сході +26 ... + 32 ° С, на півдні + 26 ... + 33°С, в центральних областях становитиме + 23 ... + 33 ° С. Максимально температура повітря підніметься 30-го серпня. Температура ґрунту на території всієї країни буде коливатися від +11 до + 23°С.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрога.

Раніше Українські Новини писали, що синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихії вируватимуть все частіше.

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