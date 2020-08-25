підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Аномальна спека та грози: прогноз погоди на останній тиждень літа
25 серпня 2020, вівторок, 06:00 5
Життя 2020-08-25T08:30:02+03:00
Українські Новини
Аномальна спека та грози: прогноз погоди на останній тиждень літа

Аномальна спека та грози: прогноз погоди на останній тиждень літа

Надежда Комендантова
Погода, Гроза, Прогноз погоди, Аномальна спека, серпень, погода в серпні
Погода в Україні на тиждень. Фото: Валерія Назаренко
Погода в Україні на тиждень. Фото: Валерія Назаренко

Протягом 24-26 серпня на території західних, північних і частково центральних областей очікуються значні грозові дощі, тоді як на День незалежності в Україну прийшов циклон.

Як пише SuperAgronom, за даними моніторингу Метео Фарм, 27 серпня ймовірні короткочасні опади у Житомирській , Волинській та Рівненській областях. На Сході й Півдні опади протягом тижня не очікуються.

Погода в Украине 25 августа от Укргидрометцентра. Погода в Україні 25 серпня від Укргідрометцентру.

З 24 по 28 серпня температура повітря в північних областях вночі коливатиметься від +11 до +18° С, денна температура становитиме +20 ... +30 ° С, на Заході нічна температура досягне лише +11 ... +16 ° С , денна +20 ... +28 ° С.

Погода в Украине 25 августа от Укргидрометцентра. Погода в Україні 26 серпня від Укргідрометцентру.

Погода в Украине 25 августа от Укргидрометцентра. Погода в Україні 27 серпня від Укргідрометцентру.

Погода в Украине 28 августа от Укргидрометцентра. Погода в Україні 28 серпня від Укргідрометцентру.

З 29 по 30 серпня температура в західних областях очікується +27 ... + 34 ° С, на півночі досягне позначки +24 ... + 32 ° С. У центральних, південних і східних областях температурний режим буде більш стійким і значних коливань протягом тижня не очікується.

Погода в Украине 29 августа от Укргидрометцентра. Погода в Україні 29 серпня від Укргідрометцентру.

Нічні температури в цих областях перебуватимуть в межах +11 ... +21°С, денна температура на Сході +26 ... + 32 ° С, на півдні + 26 ... + 33°С, в центральних областях становитиме + 23 ... + 33 ° С. Максимально температура повітря підніметься 30-го серпня. Температура ґрунту на території всієї країни буде коливатися від +11 до + 23°С.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ. Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрога.

Раніше Українські Новини писали, що синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихії вируватимуть все частіше.

Більше новин про: Погода Гроза Прогноз погоди Аномальна спека серпень погода в серпні

Перед довгими вихідними на більшості пляжів Києва ...
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються ...
У більшості областей України оголосили надзвичайни...
Куди піти на День Незалежності в Києві...
У навчальному центрі ЗСУ "Десна" прогримів вибух: двоє поранені, один загиблий
Екс-лідер групи "Тартак" Положинський відмовився від ордена від Зеленського
Новини
До кінця карантину сім днів. Які діють обмеження 08:30
Смерч в Ізюмі. Скріншот відео
Піщаний смерч в Ізюмі потрапив на відео 08:28
В обмінниках курс долар падає майже місяць. Динаміка курсу валют 05:45
Зарплати від 80 тисяч гривень. Які вакансії в Україні найбільш високооплачувані 05:30
Гривня зростає в ціні. Курс нацвалюти на сьогодні 05:00
більше новин
Ярославські та інші почесні харків'яни - у Харкові відбулася урочиста церемонія вручення відзнак 19:22
Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко 14:31
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
В столиці різко збільшилася захворюваність на коронавірус - 307 випадків за минулу добу - Кличко 13:05
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами 10:49
Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизмом, - Зеленський 11:30
Олександр Положинський. Фото: volynnews.com
Екс-лідер групи "Тартак" Положинський відмовився від ордена від Зеленського 23:00
більше новин
Українські зірки виконали попурі з понад 40 композицій до Дня незалежності: як це було
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok