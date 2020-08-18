Ціни на малину та лохину зросли. За скільки продають сезонні ягоди

Тоді як фермери хочуть вирощувати в Україні втричі більше лохини , за даними аналітиків , минулого тижня в країнах-виробниках лохини зафіксовано цінове зростання з огляду на загальний брак пізніх сортів цієї ягоди через погані погодні умови навесні. Ринок суниці садової був нестабільним, а в деяких країнах відбулося подорожчання малини ремонтантних сортів. Про це повідомляють аналітики East-fruit .

Лохина

Так, повідомляється, що виробникам Польщі, Білорусі та України вдалося підняти ціни на місцеву ягоду минулого тижня, тоді як оптові компанії з Росії та Молдови ціни на імпортну лохину практично не переглядали.

Середня ціна на свіжу лохину минулого тижня. Інфографіка: East-fruitПід кінець тижня ціни в Польщі піднялися до $4,03-4,57/кг, а в Білорусі і Україні досягли $4,88-5,69/кг і $5,11-7,30/кг, відповідно. Зазначається також, що в цих трьох країнах поточні ціни на місцеву лохину вже в середньому на 45-90% вище, ніж в аналогічний період попереднього року.

Тим часом, в Росії та Молдові імпортну лохину пропонували по $7,04-7,34 /кг і $ 7,78-8,98/кг, відповідно, а основними постачальниками виступали Сербія (в РФ), Румунія і Україна (в Молдові) .

Малина

Ціни на малину ремонтантних сортів не знижувалися, а на деяких ринках підросли за підсумками минулого тижня.

Середня ціна на малину минулого тижня. Інфографіка: East-fruit

Так, малина синхронно, на 8-22%, подорожала в Україні, Молдові и Польщі. Під кінець звітного періоду українським виробникам вдалося підняти ціни до $1,64-2,74/кг, а в Молдові малина подорожчала до $2,99-3,17/кг. Найбільш значні темпи цінового зростання були зафіксовані в Польщі, і тут ціни підросли вже до $2,96-4,30/кг.

Тим часом, в інших країнах ситуація в сегменті малини практично не змінилася. У Таджикистані фермери і раніше відпускали цю ягоду по $1,16-1,26/кг, в Грузії малину пропонували по $1,63-3,25/ кг, а в Росії ціни варіювалися в межах $2,72-4,48/кг. Найдорожча малина, як і тижнем раніше, продавалася на ринку Білорусі: тут середня ціна залишилася на рівні в $4,88/кг.

Ожина

Сегмент ожини залишався стабільним в більшості країн моніторингу

Середня ціна продажу ожини минулого тижня. інфографіка: East-fruit

При цьому винятками виступили Молдова і Україна. У першій ожина трохи просіла в ціні до $1,50-1,80/кг, а в другій, навпаки, подорожчала більш ніж на чверть до $2,55-2,92/кг.

Тим часом, в Грузії ожина і раніше пропонувалася від $0,49/кг, хоча якісна ягода трохи піднялася в ціні до $1,30/кг. У Білорусі та Польщі ожину продавали по $4,88-6,50/кг і $5,38-6,46/кг, відповідно.

Суниця садова

На ринку ремонтантних сортів суниці садової була змішана ситуація.

Середня ціна продажу суниці минулого тижня. інфографіка: East-fruit

Так, в Таджикистані до $0,97-1,94/кг знизилися ціни на місцеву ягоду, а в Росії також до $4,48-6,68/кг подешевшала імпортна продукція. Тим часом, в Україні, Молдові і Польщі ціни піднялися, особливо на ринку останньої. Якщо в перших двох суниця садова трохи подорожчала в середньому до $2,37/кг і $2,99/кг, відповідно, то в Польщі ціни збільшилися досить істотно і досягли вже $3,77-4,84/кг.

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