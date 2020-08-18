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18 серпня 2020, вівторок, 06:30 4
Економіка 2020-08-18T06:45:03+03:00
Українські Новини
Ціни на малину та лохину зросли. За скільки продають сезонні ягоди

Ціни на малину та лохину зросли. За скільки продають сезонні ягоди

Елена Новикова
Ягода, ціни на ягоди, малина, лохина, ожина
Ягоди. Фото: pixabay
Ягоди. Фото: pixabay

Тоді як фермери хочуть вирощувати в Україні втричі більше лохини, за даними аналітиків, минулого тижня в країнах-виробниках лохини зафіксовано цінове зростання з огляду на загальний брак пізніх сортів цієї ягоди через погані погодні умови навесні. Ринок суниці садової був нестабільним, а в деяких країнах відбулося подорожчання малини ремонтантних сортів. Про це повідомляють аналітики East-fruit.

Лохина

Так, повідомляється, що виробникам Польщі, Білорусі та України вдалося підняти ціни на місцеву ягоду минулого тижня, тоді як оптові компанії з Росії та Молдови ціни на імпортну лохину практично не переглядали.

Середня ціна на свіжу лохину минулого тижня. інфографіка:Середня ціна на свіжу лохину минулого тижня. Інфографіка: East-fruitПід кінець тижня ціни в Польщі піднялися до $4,03-4,57/кг, а в Білорусі і Україні досягли $4,88-5,69/кг і $5,11-7,30/кг, відповідно. Зазначається також, що в цих трьох країнах поточні ціни на місцеву лохину вже в середньому на 45-90% вище, ніж в аналогічний період попереднього року.

Тим часом, в Росії та Молдові імпортну лохину пропонували по $7,04-7,34 /кг і $ 7,78-8,98/кг, відповідно, а основними постачальниками виступали Сербія (в РФ), Румунія і Україна (в Молдові) .

Малина

Ціни на малину ремонтантних сортів не знижувалися, а на деяких ринках підросли за підсумками минулого тижня.

Середня ціна на малину минулого тижня. Інфографіка: East-fruitСередня ціна на малину минулого тижня. Інфографіка: East-fruit

Так, малина синхронно, на 8-22%, подорожала в Україні, Молдові и Польщі. Під кінець звітного періоду українським виробникам вдалося підняти ціни до $1,64-2,74/кг, а в Молдові малина подорожчала до $2,99-3,17/кг. Найбільш значні темпи цінового зростання були зафіксовані в Польщі, і тут ціни підросли вже до $2,96-4,30/кг.

Тим часом, в інших країнах ситуація в сегменті малини практично не змінилася. У Таджикистані фермери і раніше відпускали цю ягоду по $1,16-1,26/кг, в Грузії малину пропонували по $1,63-3,25/ кг, а в Росії ціни варіювалися в межах $2,72-4,48/кг. Найдорожча малина, як і тижнем раніше, продавалася на ринку Білорусі: тут середня ціна залишилася на рівні в $4,88/кг.

Ожина

Сегмент ожини залишався стабільним в більшості країн моніторингу

 

Середня ціна продажу ожини минулого тижня. Інфографіка: East-fruitСередня ціна продажу ожини минулого тижня. інфографіка: East-fruit

При цьому винятками виступили Молдова і Україна. У першій ожина трохи просіла в ціні до $1,50-1,80/кг, а в другій, навпаки, подорожчала більш ніж на чверть до $2,55-2,92/кг.

Тим часом, в Грузії ожина і раніше пропонувалася від $0,49/кг, хоча якісна ягода трохи піднялася в ціні до $1,30/кг. У Білорусі та Польщі ожину продавали по $4,88-6,50/кг і $5,38-6,46/кг, відповідно.

Суниця садова

На ринку ремонтантних сортів суниці садової була змішана ситуація.

Средняя цена продажи земляники на прошлой неделе. Инфографика: East-fruitСередня ціна продажу суниці минулого тижня. інфографіка: East-fruit

Так, в Таджикистані до $0,97-1,94/кг знизилися ціни на місцеву ягоду, а в Росії також до $4,48-6,68/кг подешевшала імпортна продукція. Тим часом, в Україні, Молдові і Польщі ціни піднялися, особливо на ринку останньої. Якщо в перших двох суниця садова трохи подорожчала в середньому до $2,37/кг і $2,99/кг, відповідно, то в Польщі ціни збільшилися досить істотно і досягли вже $3,77-4,84/кг.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні падають ціни на помідори. Фахівці пояснили тенденцію.

Також на ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися.

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