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  • На виїзді з Києва розтягся багатокілометровий затор через смертельну ДТП за участю правоохоронця
21 серпня 2020, пʼятниця, 22:00 4
Події 2020-08-21T23:00:01+03:00
Українські Новини
На виїзді з Києва розтягся багатокілометровий затор через смертельну ДТП за участю правоохоронця

На виїзді з Києва розтягся багатокілометровий затор через смертельну ДТП за участю правоохоронця

Кира Молчанова
ДТП, смертельна ДТП, ДТП з постраждалими, Затори на дорогах

У п'ятницю перед довгими вихідними затори утворилися не тільки біля курортних місць, а й на виїзді зі столиці. Так, на Житомирській трасі вишикувалася багатокілометрова тягучка через смертельну аварію, в який зіткнулися відразу три авто. Очевидці повідомляють, що в результаті загинув правоохоронець.

Про це повідомило видання "Київ оперативний".

За його даними, ДТП сталася біля села Міла, де автомобіль Volkswagen під керуванням капітана поліції Івана Подільського виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом.

У результаті зіткнення 33-річний поліціянт загинув. Видання зазначає, що Volkswagen виїхав на зустрічну смугу через те, що автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію.

Як повідомляє видання "РБК-Україна". Через ДТП рух утруднено від села Мила до станції метро Житомирська в Києві. Там тривають слідчі дії. Частину автомобільного потоку пустили по зустрічній смузі.

Згідно з даними сервісу Google Maps, утворився затор протяжністю понад 13 кілометрів.

Пробка по состоянию на 22.00

Затор станом на 22.00

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Також Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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