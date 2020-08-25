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25 августа 2020, вторник, 14:44 459
Силовые структуры 2020-08-25T15:00:01+03:00
Українські Новини
2 военных получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне ООС во вторник

2 военных получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне ООС во вторник

Елизавета Драбкина
Военные, Донбасс, Ситуация в зоне ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

Двое украинских военнослужащих получили ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 25 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов было оперативно доставлено в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в нем.

На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил.

Как сообщали Українськi Новини, украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 25 августа.

Кроме того, 24 августа взрыв произошел в общежитии учебного военного центра в Черниговской области, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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