2 военных получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне ООС во вторник

Двое украинских военнослужащих получили ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 25 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов было оперативно доставлено в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в нем.

На месте происшествия для выяснения ее причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил.

Как сообщали Українськi Новини, украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 25 августа.

Кроме того, 24 августа взрыв произошел в общежитии учебного военного центра в Черниговской области, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости