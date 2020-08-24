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24 серпня 2020, понеділок, 05:30 8
Фінанси 2020-08-24T15:30:04+03:00
Українські Новини
Стаж більше на 20 років, а пенсії однакові: у міністерстві пояснили, від чого залежить розмір виплат

Стаж більше на 20 років, а пенсії однакові: у міністерстві пояснили, від чого залежить розмір виплат

Надежда Комендантова
Трудовий договір, оформлення пенсії, пенсії в Україні, Трудовий стаж

У той час, як пенсії підвищать 1,5 мільйонам українців вже з 1 вересня, в Мінсоцполітики розповіли, що в Україні розмір пенсії залежить від двох елементів - страхового стажу (відрахування внесків до Пенсійного фонду) і рівня заробітної плати.

Про це розповів радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі "Україна 24".

"Мінімальний страховий стаж, який дає право на пенсію - 15 років. Реформа, яка була в 2017 році, прив'язала пенсійний вік до страхового стажу. Це цілком логічно, що при 35 роках страхового стажу і 15-ти не повинна бути однакова пенсія", - пояснив он.

На цю мить у електронному вигляді Пенсійний фонд має дані про стаж та заробітну плату людини, починаючи з 2000 року.

"При розрахунку пенсії береться зарплата людини за весь період з 2000 року. До неї можна докласти окремих 5 років до 2000 року, якщо в цей період була висока зарплата. Вона може вплинути на підсумкову суму. Для цього до Пенсійного фонду потрібно подати документи про рівень зарплати за ці 5 років. Тобто таким чином ми враховуємо весь період трудової діяльності", - розповів радник міністра.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию после реформы.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію після реформи.

При цьому можуть бути такі ситуації, що у людей і при 35 роках страхового стажу, і при 15-ти можуть бути ідентичні пенсії. Якщо ж людина офіційно ніде не працювала або у нього менше 15 років страхового стажу, то він при досягненні 65 років має право на допомогу.

"На сьогодні в нас немає поняття "соціальна пенсія". І люди, які не мають необхідного страхового стажу, забезпечуються не пенсією, а державною допомогою. Її виплачує вже не Пенсійний фонд, а органи соціального захисту населення. І така допомога надається при досягненні 65 років - і для чоловіків, і для жінок. Сума цієї допомоги - не менше прожиткового мінімуму. З 1 липня - це: 1 712 грн", - розповів представник Мінсоцполітики.

За його словами, пенсія - це відкладена частина заробітної плати. Таким чином, якщо людина офіційно не працювала, не робила відрахування в Пенсійний фонд, цей час не враховується до страхового стажу.

"Наприклад, у 90-ті роки багато офіційно не працювали. Але ми враховуємо всю трудову діяльність, і ті роки можуть і не вплинути в результаті на розмір пенсії. 15 років страхового стажу як раз і були встановлені для того, щоб визначити право на пенсію при цьому факторі", - додав він.

Раніше Українські Новини писали, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій , а громадяни України, у яких виникли проблеми з Пенсійним фондом через неправильно оформлені трудові книжки, можуть підтвердити свій трудовий стаж через суд.

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