На Київ насувається гроза. У службі порятунку нагадали про правила безпеки

За прогнозом синоптиків у Києві протягом двох годин очікується дощ з грозою, а також пориви вітру до 20 м/с. Негода триватиме всю ніч. Київська служба порятунку радить щільно закрити вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні.

Про це йдеться в повідомленні служби на сторінці у Facebook.

Правила безпеки:

вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися трохи далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, закрити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

на природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноких дерев (стовпів, веж), відійти далі від водойм, на відкритій місцевості сховатися в рів, а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе), в лісі слід укритися під невисокими деревами або в кущах.

під час грози не можна ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Управлення з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про грози та зливах по всій країні.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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