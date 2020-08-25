підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 серпня 2020, вівторок, 09:00 27
Суспільство 2020-08-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про грози та зливи

Рятувальники попередили українців про грози та зливи

Анна Рудык
Прогноз погоди, дснс, штормове попередження, погода в Україні, Сильні дощі, Дощі та грози
Гроза
Гроза

Сьогодні, 25 серпня, в Україні очікується різке погіршення погодних умов — грози і зливи. Про це сказано в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в Київській області вночі та вдень у вівторок очікуються грози.

"За даними Укргідрометцентру, у Київській області вночі та вдень 25 серпня утримаються грози", — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що 25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попереджали про небезпечну погоду — дощі,  грози та шквали.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь .

Більше новин про: Прогноз погоди дснс штормове попередження погода в Україні Сильні дощі Дощі та грози

Частину України накриють дощі з грозами. Рятувальн...
Шторомове попередження оголошено на заході України...
У Карпатах оголошено перший рівень небезпеки через...
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються ...
Поліція розслідує вибух в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області як вбивство
Захворюваність на коронавірус третій день поспіль знижується, а смертність почала зростати
Новини
У Києві оголосили штормове попередження. У місцях можливих підтоплень чергує техніка 11:01
Учням початкових класів дозволили не носити маски в школі 10:43
Жителі Запорізької області продовжують гасити борги за спожитий газ 10:30 Прес-реліз
Долар після святкових вихідних зріс, а євро продовжує падати. Курс валют на 25 серпня 10:28
Заробітчани хочуть залишитися в Польщі й перевезти принаймні одного родича, — дослідження 10:24
більше новин
Ярославські та інші почесні харків'яни - у Харкові відбулася урочиста церемонія вручення відзнак 19:22
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко 14:31
В столиці різко збільшилася захворюваність на коронавірус - 307 випадків за минулу добу - Кличко 13:05
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами 10:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизмом, - Зеленський 11:30
більше новин
У Золотоноші згорів автопарк — з вогню вдалося витягти тільки 4 автобуси
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok