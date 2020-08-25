Рятувальники попередили українців про грози та зливи

Сьогодні, 25 серпня, в Україні очікується різке погіршення погодних умов — грози і зливи. Про це сказано в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в Київській області вночі та вдень у вівторок очікуються грози.

"За даними Укргідрометцентру, у Київській області вночі та вдень 25 серпня утримаються грози", — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що 25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попереджали про небезпечну погоду — дощі, грози та шквали.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь .

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