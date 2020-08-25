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25 серпня 2020, вівторок, 19:05 6
Медицина 2020-08-25T21:45:03+03:00
Українські Новини
На Волині закрили дитсадок через підозру на спалах COVID-19

На Волині закрили дитсадок через підозру на спалах COVID-19

Елена Новикова
Волинь, Коронавірус, Симптоми коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У зв'язку з тим, що у п'яти працівників дитячого садка №3 у Нововолинську є симптоми коронавірусу, прийнято рішення тимчасово припинити роботу дитсадка.

Про це повідомляється на сайті Нововолинської міськради.

За словами начальниці управління освіти Ольги Лакіш, у ці вихідні працівники повідомили про підвищення температури. Щоб не допустити поширення інфекції вирішили, щоб у вівторок діти в садочок не йшли. До кінця цього дня будуть з'ясовувати стан здоров'я вихованців та працівників цього закладу.

Комісія вирішила припинили роботу ДНЗ №3 до часу отримання результатів ПЛР-діагностики працівників, які потрапили в коло осіб з підозрою на наявність захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня , кількість нових випадків COVID-19 після 3-денного зниження скоротилося на 7,8% до 1 658, нових летальних - збільшилася на 13,6% до 25 осіб.

Тим часом Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої зони".

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