У Раді пропонують не монетизувати "пакет малюка"

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді виступає проти монетизації "пакета малюка", яка повинна початися у вересні.

Про це в соціальній мережі Facebook написала заступник голови фракції "Слуга народу" в Раді Євгенія Кравчук, передають Українські Новини.

"... Як і більшість українських батьків, ми підтримуємо програму "пакет малюка". Вважаємо, що монетизувати її не варто", - написала вона.

Кравчук зазначила, що відповідна ініціатива показана в законопроєкті № 3006а.

При цьому свою позицію депутат пояснює тим, що "пакет малюка"- це інструмент стимулювання відповідального батьківства та підтримки вразливих сімей; згідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми, майже половині (49%) одержувачів "пакету" вдалося істотно заощадити на покупці товарів для немовляти; за грошовий еквівалент "пакету" батьки не можуть придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості, це підтверджує аналітика ЮНІСЕФ: вартість товарів з пакета малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200% (в середньому це близько 7 000 грн).

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів встановив виплату грошової компенсації вартості "пакета малюка" в 5 тис. гривень.

Міністерство соціальної політики має намір у 2020 році надати "пакет малюка" 330 тис. сімей при народженні дитини.

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