У липні промислове виробництво скоротилося на 4,2%

Тоді як в червні промислове виробництво скоротилося на 5,6%, в липні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 4,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 4,4% (скоригованих) в порівнянні з липнем 2019 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в липні 2020 року промислове виробництво зросло на 3,9% (не скоригованих) і на 1,4% (сезонно скоригованих) в порівнянні з червнем 2020 року.

У січні-липні 2020 року в порівнянні з січнем-липнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 7,7%.

Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у липні:

Липень до червня у % Липеь 2020 до липня 2019 у % січень-липень 2020 до січень-липень 2019 Промисловість 103,9 95,8 92,3 Добувна промисловість 103,9 99,3 94,5 Із них: - видобуток кам'яного та бурого вугілля 112,4 104,7 79,7 - видобуток сирої нафти та прироного газу 103,5 100,7 97,9 - видобування металевих руд 99,4 94,9 94,2 Обробна промисловість 104,0 93,4 90,8 Виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів 99,9 104,6 100,1 Текстильне виробницьво, виробництво одягу, шкіри,виробів зі шкіри та інших матеріалів 114,2 98,6 84,9 Виробництво виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 114,6 90,7 89,1 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 93,7 90,6 99,8 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 110,4 113,2 108,6 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 88,9 80,4 101,0 Виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 114,5 98,6 91,6 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання 100,3 89,4 86,4 Машинобудування 108,3 78,7 77,9 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 113,7 64,7 72,6 - виробництво електрообладнання 102,0 81,7 89,1 - виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань 104,5 84,3 82,1 - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напів причепів, і інших транспортних засобів 115,7 75,5 70,1 Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт та монтаж машин і устаткування 108,1 88,2 84,1 Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря 103,6 100,7 94,7 Основні промислові групи Товари проміжного споживання 104,6 94,4 91,6 Інвестиційні товари 109,7 78,3 76,1 Споживчі товари короткострокового використання 100,2 101,1 98,4 Споживчі товари довгострокового використання 110,1 99,4 87,2 Енергія 103,7 100,5 95,0

Як повідомляло агентство, в 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.

У 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.

Тим часом у травні промвиробництво скоротилося на 12,2%.

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