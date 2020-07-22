У червні промислове виробництво скоротилося на 5,6%

В червні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,6% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 7,1% (скоригованих) порівняно з червнем 2019 року, після того, як в травні промвиробництво скоротилося на 12,2%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в червні 2020 року промвиробництво зросло на 4,1% (не скоригованих) і на 3,4% (сезонно скоригованих) порівняно з травнем 2020 року.

У січні-червні 2020 року порівняно з січнем-червнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 8,3%.

В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% порівняно з 2018 роком.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.

Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у червні:

червень до травня у % червень 2020 до червня 2019 у % січень-червень 2020 до січня-червня 2019 Промисловість 104,1 94,4 91,7 Добувна промисловість 102,5 95,1 93,7 З них: - видобуток кам'яного і бурого вугілля 151,7 87,3 76,0 - видобуток сирої нафти і природного газу 95,7 97,5 97,4 - видобуток металевих руд 102,5 95,2 94,1 Обробна промисловість 105,6 93,8 90,4 Виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів 98,7 100,8 99,3 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 132,0 91,2 83,1 Виробництво виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 109,2 89,8 88,7 Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки 90,9 107,7 101,3 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 110,1 101,1 107,8 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 87,7 93,1 104,5 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 113,0 96,5 89,6 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання 107,5 96,1 85,8 Машинобудування 111,7 77,5 77,8 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 95,5 70,7 74,3 - виробництво електричного обладнання 111,8 103,7 90,6 - виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань 118,6 75,4 81,6 - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, і інших транспортних засобів 108,4 69,5 69,2 Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт та монтаж машин і устаткування 120,4 90,2 83,3 Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря 100,5 96,0 93,5 Основні промислові групи Товари проміжного споживання 107,4 96,0 91,1 Інвестиційні товари 110,8 73,9 75,6 Споживчі товари короткострокового використання 99,8 98,9 98,0 Споживчі товари довгострокового використання 140,8 105,0 85,4 Енергія 100,3 96,5 94,1

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 7,7%.

В той же час в лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5%.