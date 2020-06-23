У травні промвиробництво скоротилося на 12,2%

Після того, як у квітні промвиробництво скоротилося на 16,2%, у травні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 12,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 11,7% (скоригованих) порівняно з травнем 2019 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Водночас в травні 2020 року промвиробництво зросло на 4,9% (не скоригованих) і на 2,8% (сезонно скоригованих) порівняно з квітнем 2020 року.

У січні-травні 2020 року порівняно з січнем-травнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 8,7%.

В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.

Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у травні:

травень до квітня у % травень 2020 до травня 2019 у % січень- травень 2020 до січня-травня 2019 Промисловість 104,9 87,8 91,3 Добувна промисловість 103,5 91,1 93,4 Із них: - видобуток кам'яного і бурого вугілля 91,9 55,5 73,9 - видобуток сирої нафти і природного газу 102,8 96,8 97,4 - видобування металевих руд 107,8 95,7 93,9 Обробна промисловість 107,2 84,4 90,0 Виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів 103,0 94,6 99,0 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 106,3 63,4 81,6 Виробництво виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101,6 75,7 88,5 Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки 106,1 99,2 100,2 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 87,4 94,4 109,3 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 89,3 108,8 106,7 Виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 115,0 82,4 87,6 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та обладнання 113,5 81,0 83,9 Машинобудування 121,5 77,6 79,8 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 137,0 69,1 75,1 - виробництво електричного обладнання 122,9 80,6 88,1 - виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань 123,6 98,3 88,6 - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, та інших транспортних засобів 114,1 59,1 69,1 Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт та монтаж машин і устаткування 104,3 66,3 81,9 Постачання електроенергії, газу і кондиціонованого повітря 98,0 98,1 93,1 Основні промислові групи Товари проміжного споживання 108,2 85,8 90,0 Інвестиційні товари 115,4 73,0 77,7 Споживчі товари короткострокового використання 101,9 92,3 97,7 Споживчі товари довгострокового використання 122,6 67,9 81,5 Енергія 100,3 93,9 93,7

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 7,7%.

Також в лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5%.