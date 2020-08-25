підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 серпня 2020, вівторок, 15:56 6
Медицина 2020-08-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ за добу збільшив кількість ПЛР-тестувань на півтори тисячі

МОЗ за добу збільшив кількість ПЛР-тестувань на півтори тисячі

Надежда Комендантова
Коронавірус, тести на коронавірус, ПЛР-тести
ПKР-тести на коронавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПKР-тести на коронавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf

За минулу добу, 24 серпня, було проведено 10 855 досліджень на коронавірусну інфекцію Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 16,1% більше порівняно з попередньою добою, і 2 571 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 19,5% менше порівняно з 23 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 13 426 тестувань, з них 10 855 методом ПЛР, а також 2 571 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 436 206 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 25 серпня надійшло 1 673 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, карантин в Україні хочуть продовжити до листопада.

Тим часом, 24 серпня кількість нових випадків COVID-19 після 3-денного зниження скоротилfся на 7,8%  до 1 658, нових летальних - збільшилася на 13,6% до 25 осіб.

Більше новин про: Коронавірус тести на коронавірус ПЛР-тести

Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня
Захворюваність на коронавірус у Києві за добу впала
Новини
Долар почав дорожчати. Офіційний курс валют на 26 серпня 16:30
Україна істотно обмежить паломництво хасидів до Умані на Рош ха-Шана в цьому році 16:24
Зустріч радників "нормандської четвірки" скасована, - ЗМІ 16:00
МОЗ за добу збільшив кількість ПЛР-тестувань на півтори тисячі 15:56
UBC Group поставляє продукцію з Криму в країни ЄС, СНД та ОРДЛО, – ЗМІ 15:44
більше новин
Ярославські та інші почесні харків'яни - у Харкові відбулася урочиста церемонія вручення відзнак 19:22
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ 10:01
Сергій Шахов викрив губернаторів Донбасу на грабунку України: "Добралися до влади й зробилися князями", - ЗМІ 13:59
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами 10:49
Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня 12:08
більше новин
Карантин в Україні хочуть продовжити ще на два місяці
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok