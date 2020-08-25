МОЗ за добу збільшив кількість ПЛР-тестувань на півтори тисячі

За минулу добу, 24 серпня, було проведено 10 855 досліджень на коронавірусну інфекцію Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 16,1% більше порівняно з попередньою добою, і 2 571 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 19,5% менше порівняно з 23 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 13 426 тестувань, з них 10 855 методом ПЛР, а також 2 571 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 436 206 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 25 серпня надійшло 1 673 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, карантин в Україні хочуть продовжити до листопада.

Тим часом, 24 серпня кількість нових випадків COVID-19 після 3-денного зниження скоротилfся на 7,8% до 1 658, нових летальних - збільшилася на 13,6% до 25 осіб.

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