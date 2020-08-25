Екскерівників "Укртрансбезпеки" викрили в розтраті понад 100 млн гривень держкоштів

Після того, як , працівники Служби безпеки України викрила механізм розтрати понад 100 мільйонів гривень держкоштів колишніми керівниками Державної служби України з безпеки на транспорті раніше викрили розтрату 2 млн держкоштів через придбання неякісних тест-систем для діагностики Covid-19 , працівники Служби безпеки України викрила механізм розтрати понад 100 мільйонів гривень держкоштів колишніми керівниками Державної служби України з безпеки на транспорті .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Так, повідомляється, що оперативники спецслужби встановили організовану чиновниками угоду в 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зважування фур. За версією слідства, посадові особи Укртрансбезпеки в змові з представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, значно вищою за ринкову. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням.

За висновком профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитків майже 109 млн гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії в приміщеннях Міністерства інфраструктури України, Укртрансбезпеки і за адресами мешкання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує протиправну угоди.

В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії. Після завершення судових експертиз буде прийнято рішення про повідомлення фігурантам провадження про підозри.

Як повідомлялось Українські Новини, раніше СБУ відкрила кримінальні провадження проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з коронавірусом.

Крім того, СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках з державними коштами при будівництві в Чорнобильській зоні.

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