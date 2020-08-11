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11 серпня 2020, вівторок, 21:55 4
Силові структури 2020-08-11T22:36:46+03:00
Українські Новини
СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних угодах із державними коштами при будівництві в Чорнобильській зоні

СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних угодах із державними коштами при будівництві в Чорнобильській зоні

Елена Новикова
СБУ, Укрбуд, Хабарі
СБУ викрила мільйонні зловживання керівництва
СБУ викрила мільйонні зловживання керівництва "Укрбуду". Фото: pixabay

Служба безпеки України викрила мільйонні зловживання з державними коштами під час будівництва в Чорнобильській зоні корпорацією "Укрбуд", в той час, як в Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву на мільйонному хабарі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українськi Новини.

"Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації    "Укрбуд" на мільйонних зловживаннях під час тендерів на будівництво об'єктів зберігання радіоактивних відходів на території зони відчуження", - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що в угоді залучені ТОВ "СК" Укрбудмонтаж" і компанія "Укренергомонтаж", які входять до складу "Укрбуду".

Встановлено, що протягом 2017-2018 років ці компанії перемогли в ряді державних закупівель, оголошених "Чорнобильською АЕС" і Національною атомною енергогенерувальою компанією "Енергоатом". Мова йде про будівництво 4-х ядерних об'єктів в Чорнобильській зоні: централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із перероблення рідких радіоактивних відходів. Загальна сума тендерів на будівництво цих об'єктів склала 1,1 мільярда гривень.

Водночас проведена СБУ перевірка показала, що "Укрбудмонтаж" і "Укренергомонтаж" грубо порушили законодавство і виграли торги неправомірно: фірми вступили в змову для маніпулювання цінами та усунення конкурентів.

Крім того, будівельні компанії значно завищили ринкову вартість на роботи та послуги, що призвело до необґрунтованого виділення понад 26 млн гривень державних коштів. Матеріали перевірки Служба безпеки передала до Антимонопольного комітету.

На цю мить обидві комерційні структури оштрафовані на 117 млн ​​гривень і позбавлені права брати участь у державних закупівлях терміном на 3 роки.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше СБУ відкрила кримінальні провадження проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з коронавірусом.

Також СБУ виявила розтрату 2 млн держкоштів через придбання неякісних тест-систем для діагностики Covid-19.

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