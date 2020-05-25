підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 15:14 15
Силові структури 2020-05-25T16:46:13+03:00
Українські Новини
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи

Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи

Ярина Вацяк
СБУ, Кримінальне провадження, Закупівлі, Коронавірус, Закупівлі медзасобів
Маска Фото: pixabay.com
Маска Фото: pixabay.com

Після того, як Фонд ліквідації наслідків коронавірусу відзвітував про закупаки медзасобів в українських та іноземних компаній, Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медичних засобів, закуплених для медиків, які борються з коронавірусом.

Про це за підсумками традиційного селекторної наради з протидії поширенню коронавірусу повідомили на сайті президента, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України повідомила, що розпочаті кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали недобросовісні закупівлі. Серед іншого - не поставляли товари після отримання грошей, мали погану якість тощо", - сказано в ньому.

Зеленський не погодився з урядом, що лікарні забезпечені всім необхідним в достатній кількості і пообіцяв тримати на особистому контролі закупівлі засобів захисту, які буде проводити Міністерство охорони здоров'я.

"Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що нібито медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є тільки 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків - взагалі 4%, костюмів біозахисту - 51%. Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів за 70%", - сказав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів поставив собі завдання забезпечити медиків тримісячним запасом засобів захисту.

За його словами, у пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть постачати медзасоби найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає Ізраїль надати Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом.

У квітні влада не змогли сказати, хто і скільки платить за регулярні поставки через кордон медвантажів.

Більше новин про: СБУ Кримінальне провадження Закупівлі Коронавірус Закупівлі медзасобів

Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управлі...
Посадові особи МВС та Держміграції підозрюються в ...
"Укрзалізниця" заявила, що "Пасажирська компанія" ...
У Київській області зменшилася кількість випадків ...
З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу
Новини
У Дніпрі відновили роботу метрополітену 16:48
Обсяг інвестицій в проєкт RGC Production перевищив 50 млн гривень, - РГК 16:18
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували дівчину. Фото: ДБР
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували затриманих у відділенні, жінку ґвалтували і стріляли над головою 16:09
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
З початку карантину аварійна служба "Миколаївгазу" здійснила понад тисячу виїздів за викликами клієнтів 16:06 Прес-реліз
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
більше новин
Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok