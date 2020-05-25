Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи

Після того, як Фонд ліквідації наслідків коронавірусу відзвітував про закупаки медзасобів в українських та іноземних компаній, Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медичних засобів, закуплених для медиків, які борються з коронавірусом.

Про це за підсумками традиційного селекторної наради з протидії поширенню коронавірусу повідомили на сайті президента, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України повідомила, що розпочаті кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали недобросовісні закупівлі. Серед іншого - не поставляли товари після отримання грошей, мали погану якість тощо", - сказано в ньому.

Зеленський не погодився з урядом, що лікарні забезпечені всім необхідним в достатній кількості і пообіцяв тримати на особистому контролі закупівлі засобів захисту, які буде проводити Міністерство охорони здоров'я.

"Ми отримуємо сигнали, що не все є в лікарнях. Попри цифру уряду, що нібито медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає. Якщо антисептиком медики забезпечені на 600%, то одноразових халатів є тільки 16%, а одноразових захисних окулярів і щитків - взагалі 4%, костюмів біозахисту - 51%. Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів за 70%", - сказав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів поставив собі завдання забезпечити медиків тримісячним запасом засобів захисту.

За його словами, у пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть постачати медзасоби найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає Ізраїль надати Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом.

У квітні влада не змогли сказати, хто і скільки платить за регулярні поставки через кордон медвантажів.