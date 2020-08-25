Комітет Ради збирається на засідання про призначення місцевих виборів за участю Кравчука

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведе закрите засідання з обговорення постанови про призначення місцевих виборів 26 серпня о 11:00 за участю глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна — Організація з безпеки і співробітництва в Європі — Росія), першого Президента (1991-1994) Леоніда Кравчука .

Про це голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутат від фракції "Слуга Народу" Віталій Безгін написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На засіданні комітету прийняли рішення запросити на завтра на 11:00 Леоніда Кравчука і ретельно обговорити питання роботи ТКГ, взаємин українських представників ТКГ і профільного комітету, питання постанови про місцеві вибори, який нібито викликає занепокоєння у країни-агресора", — написав він.

Безгін додав, що засідання буде проходити без ЗМІ і записи.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня, на першому засіданні ТКГ за участю Кравчука, він поінформував учасників групи про направлення звернення до парламенту з проханням розглянути питання відповідності "мінським домовленостями" постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.

Раніше Президент Росії Володимир Путін назвав постанову Ради про місцеві вибори суперечить "мінським домовленостями".

Цією постановою вибори призначені на 25 жовтня на підконтрольній Україні території.

Новопризначений глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), колишній Президент (1991-1994) Леонід Кравчук виключає закріплення так званого "особливого статусу" Донбасу в Конституції.

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