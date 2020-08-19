З нагоди Дня Незалежності України одна з найвищих веж світу стане синьо-жовтою

Слідом за підготовкою до проведення Маршу захисників у Києві , стало відомо, що в столиці Малайзії, Куала-Лумпур, в честь Дня Незалежності України та Дня Державного прапора жовто-синіми кольорами підсвітять найвищу телевежу країни.

Про це повідомляє Посольство України в Малайзії в Facebook.

"Менара Куала-Лумпур", більш відома як "KL Tower", є однією з найбільш впізнаваних візитних карток столиці Малайзії.

Її висота 421 метр. "Менара Куала-Лумпур" займає 7 місце в світі за висотою серед телекомунікаційних будівель.

Вежу вперше в історії підсвітять кольорами прапора іншої держави в честь національного свята.

Акція проводиться Посольством України в Малайзії спільно з керівництвом "Менара Куала-Лумпур".

Як повідомляли Українські новини, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності.

Також в минулому році на честь святкування Дня Державного прапора України британські політики, дипломати й аналітики зачитали мовою оригіналу текст пісні "Україна" Тараса Петриненка.

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