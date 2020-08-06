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06 серпня 2020, четвер, 10:44 14
Політика світу 2020-08-06T13:15:04+03:00
Українські Новини
Попри тривалий конфлікт між країнами, мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану

Попри тривалий конфлікт між країнами, мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Ліван, вибух у Бейруті, трагедія в Лівані, конфлікт Ізраїля та Лівану
Мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану. Фото: timesofisrael
Мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану. Фото: timesofisrael

Влада Ізраїлю запропонувала Лівану свою допомогу попри тривалий конфлікт між країнами, надавши свої лікарні і своїх медиків для лікування поранених після вибуху в Бейруті. Крім того, мерія Тель-Авіва в знак солідарності підсвітила свою будівлю в кольори ліванського прапора. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначає відомство, після жахливих наслідків масштабних вибухів в Бейруті влада Ізраїлю вирішили тимчасово "закопати сокиру війни" і допомогти державі.

Як пояснив мер Тель-Авіва Рон Хульдаі, таке рішення він прийняв, оскільки "людяність і гуманність понад будь-якого конфлікту".

"Сьогодні ввечері ми висвітлимо мерію прапором Лівану. Людяність стоїть перед будь-яким конфліктом, і наше серце з ліванським народом після жахливої катастрофи, яка спіткала його", - написав Хульдаі в Twitter.

Однак не всі представники уряду підтримали дану ідею. 

"Можливо і необхідно надати гуманітарну допомогу мирним жителям, які постраждали в Лівані, але розмахувати ворожим прапором в центрі Тель-Авіва - це моральне замішання", - написав у Twitter міністр Єрусалиму Рафі Перець.

Син прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху - Яір Нетаньяху, також заявив, що виступає проти демонстрації кольорів прапора Лівану.

Однак багато ізраїльтян висловлюють співчуття ліванському народу, незважаючи на ворожнечу між країнами.

Вчора Ізраїль оголосив, що звернувся з пропозицією про надання гуманітарної допомоги Лівану.

Кілька ізраїльських лікарень запропонували свої послуги в лікуванні поранених в Бейруті. Масаад Бархум, директор Галілейського медичного центру в Нагарії, розташованої недалеко від кордону з Ліваном, також приєднався до трьох інших лікарень, які запропонували допомогу Лівану.

Ізраїль брав участь у кількох війнах з Ліваном, і ці країни офіційно є ворожими державами. З 1982 до 2000 року Ізраїль окупував частину південного Лівану, щоб витіснити палестинські угруповання, а в 2006 році вів руйнівну війну проти Хезболлі.

Як повідомляли Українські Новини, через трагедію в Бейруті, в якій загинули 133 людини та постраждали понад 4 тисячі, в Лівані оголошено триденний траур та ведено надзвичайний стан.

Тим часом збитки від вибуху в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів. Крім пошкоджених та зруйнованих будівель, мова йде про економіку і бізнес.

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