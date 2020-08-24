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24 серпня 2020, понеділок, 16:30 7
Силові структури 2020-08-24T17:15:01+03:00
Українські Новини
У ЗСУ за добу захворюваність на COVID-19 впала майже в два рази

У ЗСУ за добу захворюваність на COVID-19 впала майже в два рази

Елена Новикова
ЗСУ, Коронавірус, Коронавірус у ЗСУ, карантинні зони
Коронавірус у ЗСУ. Фото: pixabay
Коронавірус у ЗСУ. Фото: pixabay

У Збройних силах на коронавірус хворіє 604 людини, за минулу добу зареєстровано 26 нових випадків захворювання, в той час, як захворюваність і смертність від коронавірусу в Україні падають другий день поспіль.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 24 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 604 людини. Всього за час пандемії одужали - 888 осіб, летальних випадків - 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 936 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 235 осіб", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за минулу добу зареєстровано 26 нових випадків захворювання COVID-19. Із них на лікуванні в закладах охорони здоров'я знаходиться 7 осіб (Військово-медичний клінічний історичний центр Західного регіону - 2 військовослужбовців, Рівненський військовий госпіталь - 3 військовослужбовців і Чернівецький військовий госпіталь - 2 військовослужбовців).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 19 осіб (Київська область - 1 військовослужбовець і 4 працівники Збройних сил, Львівська область - 3 військовослужбовців і 3 працівники Збройних сил, Чернівецька область - 3 військовослужбовців і 1 працівник Збройних сил, Вінницька область - 2 військовослужбовці та 1 працівник Збройних сил, Закарпатська область - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ за добу скоротило кількість ПЛР-тестувань майже на 40%.

Крім того, відсьогодні набирають чинності зміни щодо карантинних зон.

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