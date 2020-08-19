Для повышения "минималки" Рада проведет внеочередное заседание

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание во вторник, 25 августа, в 11:00 для увеличения минимальной заработной платы с 4 723 гривны в месяц до 5 тыс. гривен с сентября, в то время, как эксперты предостерегают, что это приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

Соответствующее распоряжение председателя парламента Дмитрия Разумкова опубликовано на сайте Рады, передают Українськi Новини.

"В связи с предложением Президента Украины, поданным в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, части 2 статьи 11 Регламента Верховной Рады Украины... созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 11:00 25 августа 2020 года", - говорится в распоряжении.

На заседании парламентарии намерены рассмотреть 6 вопросов: законопроекты №3963 об изменении в государственный бюджет на 2020 год в части увеличения минимальной зарплаты с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен, №3659 об изменениях в ст.6 госбюджета на 2020 год, проект постановления №3994 об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины, проекты законов №0063 о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором, №0055 о ратификации финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (Проект" Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком, № 0056 о ратификации Финансового соглашения (Проект "Транспортная связь в Украине - фаза I") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа Президент Владимир Зеленский предложил Раде увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен и рассчитывает на поддержку Радой этой инициативы до сентября.

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