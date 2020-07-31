На в'їздах у столицю по п'яти напрямах зроблять паркінги, - Кличко

Перехоплюючі парковки облаштують біля шести станцій метро. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram в п'ятницю, 31 липня.

Паркінги зроблять на в'їздах у столицю по п'яти напрямах поблизу таких станцій метро:

Академмістечко

Святошин

Червоний Хутір

Іподром

Сирецька

Всього на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.

За словами Кличка, перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро Видубичі. Там встановили нове освітлення, транспортне і пішохідне огородження, навігацію. Крім цього, облаштували два пішохідних переходи, зробили дорожню розмітку, проклали оптоволокно. А незабаром встановлять десять камер відеоспостереження. В середньому щодня на паркінгу Видубичі залишають 120-140 автомобілів.

Мер столиці пише, що сьогодні влада тестує, чи користується попитом цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.

Він зазначає, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці і рухатися далі громадським транспортом. Завдяки цьому, за його словами, "ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо корки у столиці".

Нагадаємо, депутати Київради прийняли рішення про перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метро 23 липня.

Також повідомлялося, що депутати прйняли рішення відкрити свій двір на Хрещатику для паркування автомобілів.