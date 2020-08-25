Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука

Поліція Києва закрила кримінальне провадження про загибель депутата Верховної Ради 8 скликання Дмитра Тимчука (Народний фронт).

Про це сказано у відповіді Нацполіціі на запит Українських Новин.

За інформацією, наданою Головним слідчим управлінням (ГСУ) Національної поліції, справа розслідувалася за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалося.

У кінці 2019 року, а саме 12 грудня справа була закрита в зв'язку з встановленням відсутності події кримінального правопорушення, тобто за частиною 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу.

Рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 червня 2019 року Тимчук був знайдений мертвим у своїй квартирі в Києві. Він смертельно поранив себе в голову з пістолета. Слідство вважало, що головною версією загибелі Тимчука є самогубство. Цивільна дружина Тимчука, яка виявила його тіло, проходила у справі як свідок.

Раніше у справі про смерть Тимчука засекретили результати експертиз.

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