Тимчук загинув під час чищення нагородного пістолета у своїй квартирі

\r\nДепутат Верховної Ради Дмитро Тимчук ("Народний фронт") загинув під час чищення нагородного пістолета в квартирі в Києві.\r\nПро це в своєму мікроблозі Twitter написав депутат Ради від НФ Антон Геращенко, передають Українські Новини.\r\n"Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група поліції", - повідомив він.\r\nГеращенко висловив співчуття у зв'язку з цією трагедією.\r\n\r\nТимчуку було 47 років.\r\nВін мав звання підполковника запасу, працював як військовий експерт і журналіст, був координатором групи "Інформаційний спротив".\r\nУ 2014 році був обраний до Верховної Ради за списком "Народного фронту".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вересні 2018 року колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол помер.\r\nЗа 2018 рік Президент, МВС, СБУ та Міноборони роздали ще 966 нагородних "стволів". З них 219 – цивільним. Раніше в Києві застрелився іноземний інструктор Національної гвардії.\r\n