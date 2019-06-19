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19 червня 2019, середа, 13:33 131
Події 2019-06-19T13:57:25+03:00
Українські Новини
Тимчук загинув під час чищення нагородного пістолета у своїй квартирі

Тимчук загинув під час чищення нагородного пістолета у своїй квартирі

Дмитро Тимчук.
Дмитро Тимчук.

Депутат Верховної Ради Дмитро Тимчук ("Народний фронт") загинув під час чищення нагородного пістолета в квартирі в Києві.

Про це в своєму мікроблозі Twitter написав депутат Ради від НФ Антон Геращенко, передають Українські Новини.

"Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група поліції", - повідомив він.

Геращенко висловив співчуття у зв'язку з цією трагедією.

Тимчуку було 47 років.

Він мав звання підполковника запасу, працював як військовий експерт і журналіст, був координатором групи "Інформаційний спротив".

У 2014 році був обраний до Верховної Ради за списком "Народного фронту".

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2018 року колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол помер.

За 2018 рік Президент, МВС, СБУ та Міноборони роздали ще 966 нагородних "стволів". З них 219 – цивільним. Раніше в Києві застрелився іноземний інструктор Національної гвардії.

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