Тимчук загинув під час чищення нагородного пістолета у своїй квартирі

Депутат Верховної Ради Дмитро Тимчук ("Народний фронт") загинув під час чищення нагородного пістолета в квартирі в Києві.

Про це в своєму мікроблозі Twitter написав депутат Ради від НФ Антон Геращенко, передають Українські Новини.

"Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група поліції", - повідомив він.

Геращенко висловив співчуття у зв'язку з цією трагедією.

Тимчуку було 47 років.

Він мав звання підполковника запасу, працював як військовий експерт і журналіст, був координатором групи "Інформаційний спротив".

У 2014 році був обраний до Верховної Ради за списком "Народного фронту".

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2018 року колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол помер.

За 2018 рік Президент, МВС, СБУ та Міноборони роздали ще 966 нагородних "стволів". З них 219 – цивільним. Раніше в Києві застрелився іноземний інструктор Національної гвардії.