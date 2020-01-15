До 5000 доларів: скільки заробляють IT-спеціалісти в Україні

в той час, як в Україні середня зарплата в країні впала, середня зарплата IT- спеціалістів зросла. Так, середня зарплата Senior в Києві досягла $4000, на керівних - до більше ніж $ 5000.

Такі дані наводить сайт DOU за результатами анонімного опитування, проведеного з 2 грудня до 5 січня, в якому взяли участь 10 187 ІТ-спеціалістів.

Усі зарплати вказані в доларах США (за курсом міжбанку), чистими (після сплати податків).

Середні зарплати

У всіх категорій, окрім Software Engineer, за останні півроку середня зарплата по Україні зросла: +$200 у Software Architect, +$150 у TechLead, +$100 у Senior Software Engineer і +$50 у Junior SE. У Software Engineer зростання відбулося у Києві, Харкові, Дніпрі й Запоріжжі, в інших містах середня зарплата SE або не змінилася, або навіть зменшилася (в Одесі — -$220, у Вінниці — -$100).

Середні зарплати Senior-ів у Києві досягли позначки $4000, і це на $500 і $250 вище, ніж у Харкові і Львові відповідно. Щодо джуніорів, то найменше (серед топ-5 міст) отримують початківці у Харкові ($600), а найбільше — у Києві ($840).

Доволі висока середня зарплата розробників в Івано-Франківську — $2000. В той час як в Одесі середня зарплата — $1550.

Цікаво, що середня зарплата Kotlin-розробників у Києві і Львові на $800 вища, ніж у Харкові. Вища за харківську й середня зарплата львівських JavaScript-розробників — на $185.

Середня зарплата Senior Scala за півроку зменшилася на $200, але все одно залишається найвищою серед інших мов програмування. Серед Software Engineer найнижча середня зарплата у 1C-розробників ($1400), а найвища у Go ($2800).

Середня зарплата Senior-розробників у продуктовій компанії на $400 вища, ніж в аутсорсинговій. Більше у продукті отримують і джуніори — $800 проти $700 в аутсорсі та $600 у стартапі.

Найвищі середні зарплати серед випускників ДонНТУ, КНУ ім. Шевченка та НТУУ "КПІ" — у всіх по $3000. Серед студентів, що вже працюють, найвищі зарплати у тих, хто навчається у ДНУ ім. Гончара, НТУ "ХПІ", Львівській політехніці та КНУ ім. Шевченка — понад $1000. Найнижча середня зарплата у студентів ЛНУ ім. Франка — $600.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін спрогнозував збільшення середньої зарплати українців до 13 тисяч у 2020 році.

Тим часом, в українських міністерствах різко піднялися зарплати до 400 тисяч гривень.