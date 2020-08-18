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18 серпня 2020, вівторок, 18:12 8
Фінанси 2020-08-18T19:15:02+03:00
Українські Новини
У КМДА розповіли, що середня зарплата киян до 2023 року становитиме майже 23 тис. гривень

У КМДА розповіли, що середня зарплата киян до 2023 року становитиме майже 23 тис. гривень

Кира Молчанова
Зарплата, Київ, КМДА, середня зарплата
Будівля КМДА. Фото: КМДА
Будівля КМДА. Фото: КМДА

Тоді як в Україні номінальні показники середнього заробітку знаходяться в районі 11,5 тис. гривень. У Київській міській державній адміністрації планують, що до 2023 року середня зарплата жителів столиці збільшиться майже до 23 тис. гривень. 

Про це сказано в проекті Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки, опублікованому на сайті КМДА.

У проекті сказано про те, що Київ залишиться відкритим для бізнесу та інвестицій, що має стимулювати інновації та підтримувати конкурентне середовище. Через три роки підприємств, що займаються інноваціями, має стати на 21,9% більше. Очікується також зростання доходів бюджету Києва від податків, сплачених промисловими підприємствами.

У Програмі сказано, що експорт столичних товарів в розрахунку на одну людину поступово зростатиме з 4139,3 дол. США у 2021 році до 4501,9 дол. США у 2023 році. Крім того, стане більше працівників, зайнятих на малих підприємствах. Збільшиться частка малого та середнього бізнесу.

У документі говориться, що КМДА передбачила заходи, від яких виросте рівень зайнятості жителів столиці, а разом з ним - офіційної середньомісячної заробітної плати. У розрахунку на одного штатного працівника він буде збільшуватися з 18,2 тис. грн у 2021 році до 22,9 тис. грн у 2023 році.

Як повідомляли Українські Новини, в травні середня заробітна плата  збільшилася порівняно з квітнем на 1,1% , або на 112 гривень до 10 542 гривень в місяць.

Також Кабінет Міністрів планує  збільшити мінімальну зарплату  до 6 тис. гривень з 1 січня 2021 року.

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