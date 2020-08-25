Три знаки зодіаку зможуть позбутися від усіх тривог, - астролог

Після того, як за гороскопом на понеділок астрологи прогнозували для Раків, Левів і Козерогів труднощі , за гороскопом на сьогодні, 25 серпня, Овни, Стрільці і Водолії зможуть позбутися від будь-яких тривог. Астролог розповів д етальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку у вівторок, 25 серпня, повідомляють Українські Новини.

Овен

День у Овнів обіцяє бути насиченим приємними подіями. У цей період будьте готові приймати несподівані подарунки, хтось із близьких захоче здивувати представників цього знака. Зірки радять у вівторок, виділити час для себе. Відправляйтеся за покупками, зробіть собі подарунки. Також приділіть час своєї сім'ї і друзям.

Стрілець

Оптимізм Стрільців допоможе впоратися з труднощами і подолати будь-які перешкоди на шляху. У вівторок на роботі будуть хвалити і відзначать професійні якості представників цього знака. У цей період можна планувати поїздки і відправлятися в подорож. Невеликий відпочинок в цей час буде вельми до речі.

Водолій

У цей день Водолії у всіх справах можуть проявляти ініціативу і наполегливість. Налаштуйте себе на певну позитивну хвилю, це допоможе впоратися з будь-якими труднощами, а рішення навіть найскладніших проблем буде по плечу. Зірки радять в цей період не втрачати час дарма і будувати сміливі плани на перспективу. Сьогодні деяких Водоліїв можуть очікувати приємні звістки. Вони можуть стосуватися змін, пов'язаних з кар'єрним зростанням або новою роботою.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку в серпні.

Крім того, синоптик дала прогноз на довгі вихідні: пекельна спека відступить і вдарить з новою силою.

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