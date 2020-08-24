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24 серпня 2020, понеділок, 05:15 6
Lifestyle 2020-08-24T17:45:05+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі проблеми сьогодні, - астролог

У трьох знаків зодіаку можливі проблеми сьогодні, - астролог

Елена Новикова
Знаки зодіаку, Астрологічний прогноз, Поради астрологоів
Гороскоп на 24 серпня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 24 серпня 2020. Фото: pixabay

У той час, як у неділю Тільці, Терези та Риби стикалися з перешкодами в справах, сьогодні в Раків, Левів і Козерогів можливі проблеми.

Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в понеділок, 24 серпня, розкажуть Українські Новини.

Рак

Зірки радять Ракам не закривати очі на проблеми, які існують. Має бути прийнятий для себе той факт, що навантаження може збільшитися, належить багато і наполегливо працювати. Також протягом дня може зрости дратівливість, з'явиться втома та хандра. У цей день обов'язково виділіть час і займіться чимось приємним. Можна згадати про улюблене хобі або провести вечір у спокійному оточенні, влаштувавши собі кілька годин релаксу.

Лев

У понеділок проблеми можуть несподівано впасти на плечі Левів. Зірки запевняють, що не потрібно панікувати. Сприймайте всі важкі моменти гідно, не втрачаючи самовладання і позитивного настрою. Незабаром все налагодиться, незважаючи на те що навколишнє оточення буде виглядати дещо гнітюче. Крім того, в цей час можуть відбутися деякі зміни на особистому фронті.

Козеріг

Козерогам буде складно зосередитися на чомусь важливому і визначити для себе першочергові завдання. У першій половині дня зірки радять подбати про фінанси. Можуть статися непередбачені обставини, у зв'язку з чим мають бути незаплановані витрати. У цей час важливо не діяти імпульсивно і розпоряджатися грошима з розумом. Друга половина дня підходить для спілкування і знайомств з новими людьми. Представникам цього знака без праці вдасться зачарувати і заінтригувати співрозмовника.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку в серпні.

Крім того, синоптик дала прогноз на довгі вихідні: пекельна спека відступить і вдарить з новою силою.

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