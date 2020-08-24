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24 серпня 2020, понеділок, 17:31 5
Силові структури 2020-08-24T18:45:01+03:00
Українські Новини
Святкові заходи в центрі Києва пройшли без порушень, - МВС

Святкові заходи в центрі Києва пройшли без порушень, - МВС

Елена Новикова
День незалежності України, Свято гарного настрою, Карантинні заходи
Поліція. Фото: Нацполіція
Поліція. Фото: Нацполіція

Міністерство внутрішніх справ заявило, що в Києві близько 20 тис. громадян взяли участь у святкових заходах до Дня Незалежності України, правопорушень допущено не було, а поліція посилено патрулювала вулиці столиці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"У столиці участь у святкових заходах взяли близько 20 тис. громадян, правопорушень допущено не було. Основним завданням правоохоронців було запобігання правопорушень та забезпечення безпеки учасників заходів ", - йдеться в ньому.

Указано, що тільки в Києві участь у масових заходах взяли близько 20 тис. осіб.

Їхню безпеку забезпечували 4,5 тис. правоохоронців - працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Усі масові заходи в столиці пройшли спокійно.

Правопорушень не було.

Як повідомляли Українські Новини, в КМДА заявляли, що заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних обмежень.

Також Київська міська державна адміністрація змінила рух громадського транспорту, а в центрі тимчасово перекрила рух машин і пішоходів з 23 до 24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності.

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