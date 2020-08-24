У Тельців вирішаться проблеми, а Леви зіткнуться з випробуваннями: таро-прогноз на тиждень всім знакам зодіаку

У той час, як згідно з гороскопом від Павла Глоби, Овнів чекає успішний день, а у Раків можливі непередбачені витрати, завдяки своєчасним підказкам представники зодіакального кола зможуть вірно розставити пріоритети і без праці поставити крапку в необхідних справах. Серпень добігає кінця, і в це час з'являється безліч справ, які необхідно завершити.

Розклади карт Таро допоможуть знакам зодіаку правильно розставити пріоритети і з легкістю вирішити складні моменти, пише Ukr.Media

Розклади старших арканів допомагають передбачити події та складати плани дій, завдяки яким ви отримаєте швидке виконання задуманих справ і обійдете стороною неприємності. Експерти рекомендують уважно розглянути розклад карт на прийдешній тиждень серпня, щоб бути в курсі подій і грамотно розподіляти час для розв'язання серйозних питань.

Овен

Останній тиждень серпня почнеться з карти "Імператриця". Аркан говорить про те, що Овни рухаються в правильному напрямку і незабаром зможуть отримати гідну винагороду за свою працю. Карта "Сонце" відповідає за нові успіхи і позитивні новини. Перешкод на шляху немає, і представники цього сузір'я можуть просувати сміливі ідеї і не боятися провалу. Також Овни зможуть відпочити і набратися сил для подальших перемог. "Повішений" у розкладі - карта тимчасового припинення справ. Овни в кінці серпня будуть змушені "заморозити" деякі справи, щоб не втрачати часу дарма. З цього Аркана важливо мати запасний план, завдяки якому вийде вчасно перемкнутися.

Тілець

Карта "Пустельник" означає тимчасовий відхід від світу, пошук спокою і самотності. Тельці з цього Аркана зможуть почати останній тиждень серпня з пошуку відповідей на питання, озирнутися і скласти план дій на наступний тиждень. Аркан "Помірність" говорить про успішний результат справ, проте Тельцям не варто розраховувати на швидкий фінал. Стабільна робота і дотримання гармонії у всьому не дадуть оступитися і зайти в тупик. Карта "Суд" обіцяє звільнення від складної справи, розв'язання проблем і отримання стійкості. З цього Аркана Тельці зможуть завершити серпень на позитивній ноті, відновити свою репутацію і залишити в минулому проблеми.

Близнюки

Аркан "Верховна жриця" говорить про внутрішні сили, які дозволять почати останній тиждень серпня до залучення удачі. За цією карткою Близнюки зможуть зрозуміти суть того, що відбувається, орієнтуючись на внутрішній голос, і обійти перешкоди стороною. "Помірність" в розкладі - карта, яка вказує Близнюкам на необхідність залишити поспіх. Справи будуть просуватися своєю чергою, що дозволить вчасно знайти неточності і швидко вирішити заплутані ситуації. За картою "Імператриця" справи наближаються до розв'язки, і незабаром Близнюки зможуть зрозуміти, до чого їх привела доля. З цього Аркана допомога прийде з боку близької людини, яка підтримає у хвилину слабкості і не дасть помилитися.

Рак

Аркан "Ієрофант" обіцяє Ракам дуже добрий початок тижня і успішний результат започаткованих раніше справ. Карта символізує чесноту і дотримання моральних принципів, завдяки чому Раки зможуть досягти щастя і не втратити хорошу репутацію. Карта "Колесо Фортуни" символізує непередбачені обставини, які можуть застати зненацька. З цього Аркана Ракам можна піддаватися паніці і діяти в поспіху. Рада карти - довіритися долі і час плисти за течією, щоб розібратися в ситуації і діяти впевнено. "Закохані" в розкладі - карта, яка вказує Ракам на необхідність зробити важливий вибір. У кінці серпня належить мобілізувати сили і використовувати отримані навички для того, щоб прийняти правильні рішення і піднятися на новий щабель розвитку.

Лев

"Імператриця" в розкладі для Левів свідчить про те, що в житті намічаються позитивні зміни. Леви в кінці серпня можуть зустріти людину, яка надасть допомогу, якщо її вдасться заручитися підтримкою. За картою "Диявол" Леви зіткнуться з випробуваннями, і в середині тижня їм важливо спрямовувати сили в річище вирішення утворюваних проблем. Тим, хто не оступиться і не стане потурати руйнівним емоціям, посміхнеться удача. За картою "Місяць" Левам варто остерігатися оточення і не розголошувати своїх секретів. Така тактика вбереже від інтриг і впливу недоброзичливців, які готові нашкодити із заздрості.

Діва

"Правосуддя" для Дів - карта закономірного результату. З цього Аркана кожен отримує по заслугах, і якщо в справах не було помилок і промахів, нагорода не змусить себе чекати. Тим, хто оступився, доля надасть можливість попрацювати над помилками. Аркан "Суд" говорить про успіхи, які допоможуть Дівам піднятися на новий щабель. Карта обіцяє процвітання тим, хто готовий до чесної боротьби і не прагне відкладати на невизначений термін розв'язання важливих питань. Карта "Місяць" вказує на страхи і внутрішню боротьбу, яка може перешкодити Дівам як в роботі, так і в особистому житті. З цього приводу варто позбутися стресу, який не дає приймати правильні рішення і стає причиною помилок.

Ваги

Карта "Закохані" закликає Терезів слухати своє серце і не йти на поводу оточення. На початку тижня їм належить зробити важливий крок і для цього вибрати правильний напрям, прислухаючись в першу чергу до себе. "Повішений" в розкладі - карта, віщує тимчасовий застій. Терезам доведеться зіткнутися з тим, що деякі справи буде неможливо виконати, і доведеться перемкнутися на другорядні обов'язки, щоб не втрачати часу на переживання і марну роботу. Аркан "Мир" говорить про завершення праці та придбання свого місця. За цією карткою Ваги в кінці місяця зможуть досягти мети, залишити в минулому розбіжності і проблеми, а також насолодитися черговою перемогою в колі близьких по духу людей.

Скорпіон

Карта "Імператриця" вказує Скорпіонам на вірно обраний шлях, в кінці якого на них чекає гідна винагорода. Рада Аркана - не поспішати, щоб в поспіху не зробити помилок, які віднімуть час і видалять успіх .Аркан "Дурень" вторить першій карті розкладу і застерігає Скорпіонів. За цією карткою можна халатно ставитися до своїх обов'язків, перекладати відповідальність і намагатися відкласти розв'язання важливих питань на невизначений час. За картою "Пустельник" у Скорпіонів в кінці серпня з'явиться час, коли вони зможуть усамітнитися, підсумовувати і відновити енергію для того, щоб завершити складні справи або почати щось нове і захопливе.

Стрілець

Аркан "Імператриця" говорить Стрільцям, що вони знаходяться на вірному шляху, і для того, щоб завершити розпочате з успіхом, потрібно тільки продовжувати працювати. Також карта говорить про те, що допомога прийде з боку близької людини жіночої статі. "Зірка" в розкладі символізує перемогу, і з цього Аркана Стрільці можуть бути впевнені в тому, що рухаються в правильному напрямку. Карта відкриває чудові перспективи, де немає місця розчаруванням і провалам. Аркан "Мир" вказує Стрільцям на відмінне завершення тижня, коли вони зможуть вирішити розбіжності з близькими і колегами. За цією карткою перешкод на шляху немає, і можна рухатися до мети, усуваючи недоліки і насолоджуючись новими перемогами.

Козеріг

Аркан "Колесо Фортуни" обіцяє Козерогові деякі труднощі на початку тижня. Колообіг справ, в який потраплять представники цього сузір'я, може збентежити, однак поспішати з висновками не варто. Пил вляжеться, і стане зрозумілим хід подій. За картою "Імператор" Козерогам варто спиратися на мудрість і цуратися упереджених суджень. Аркан говорить про перемогу розуму над емоціями, завоюванні авторитету і про просування по кар'єрних сходах. "Маг" в розкладі - карта винахідливості і оптимізму. За нею Козероги можуть не боятися сміливих рішень, завдяки яким з'явиться можливість полегшити собі працю і швидко завоювати нові вершини.

Водолій

Карта "Смерть", незважаючи на страшну назву, обіцяє Водоліям відмінний початок тижня. З цього Аркана не важко попрощатися з минулим і залишити за спиною все те, що заважало особистісному зростанню і розвитку. За картою "Пустельник" Водолії зможуть скорегувати плани, не поспішати з висновками і відновити сили для нових рішучих перемог. Карта символізує тимчасовий спокій, так необхідний для підзарядки і відповідей на важливі питання. Аркан "Вежа" в розкладі - карта, яка закликає Водоліїв відмовитися від ілюзій і не будувати повітряних замків. За нею змінюється світогляд, ситуація прояснюється, вимальовуються реальні перспективи.

Риби

Карта "Повішений" говорить Рибам про те, що тиждень не варто починати з активних дій. З цього приводу деякі справи в силу непередбачених обставин виконати відразу не вийде, і Рибам варто перемкнутися, щоб не втрачати часу дарма. "Імператриця" в розкладі - позитивна карта, яка вказує на безсумнівні успіхи. З цього Аркана риби не зможуть відразу отримати нагороду, однак можуть бути впевнені в тому, що рухаються в правильному напрямку. Аркан "Помірність" закликає риб знайти золоту середину і навчитися контролю над емоціями. Така тактика вбереже від прикрих промахів і не дасть помилитися при прийнятті важливих рішень.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку на цьому тижні.

Також синоптики дали прогноз до середини вересня.

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