Гороскоп від Павла Глоби для всіх знаків зодіаку на тиждень: кого чекає успіх на особистому фронті і фінансова удача

У той час, як у понеділок в Овнів, Дів і Стрільців буде успішний день, на цьому тижні удача буде супроводжувати не тільки представників цих знаків зодіаку. Докладний астрологічний прогноз на 17-23 серпня склав Павло Глоба.

Овен

Початок тижня буде дуже сприятливим для Овнів. Перші кілька днів зірки будуть допомагати в різних справах і починаннях. У цей час настане сприятливий період для творчих проривів, любові, романтики і побачень. Варто повністю віддавати себе роботі або любові, або пошукам того й іншого. Починаючи з 21 серпня, найнесприятливішого дня, Овнам варто бути обережнішими. Варто уважніше стежити за собою і своїми діями, щоб нікого не образити. У другій половині тижня скромність буде зайвою.

Телець

В любовній сфері і в домашніх обставинах у Тельців до 21 серпня все буде неспокійно. Можлива поява нових негараздів, проблем. Сварки і конфлікти з другою половинкою і родичами цілком вірогідні, але тільки в тому випадку, якщо займатися спільними справами. Потрібно дати свободу близьким. Всім, хто поки самотній, бажано зупинити пошуки. Тельцям астролог радить висловлювати почуття максимально відкрито, але не докучати своїми проблемами оточуючих. Також варто сфокусуватися на роботі, бізнесі, особистих проблемах. Дуже важливо пам'ятати і про відпочинок.

Близнюки

У Близнюків все буде в повному порядку, причому навіть в такий несприятливий день як 20 серпня. Що стосується бізнесу і роботи, то прийшов час скористатися своїми зв'язками і знайомствами. Настав час рухатися вперед, розвиватися, ризикувати і шукати джерела натхнення. Також на цьому тижні сприятливими будуть поїздки, подорожі. В ході ділової чи особистої поїздки можна буде познайомитися з цікавою людиною, зустріти любов. Пропадати на роботі і в справах не варто тим, хто перебуває у відносинах. Друга половинка може почати ревнувати або висловити претензії.

Рак

19, 20, 23 серпня - найпозитивніші дні тижня. У ці дні можливі фінансові надходження, удача в справах і в бізнесі, нові знайомства. Також це прекрасний час для самоосвіти. Варто побоюватися любовних негараздів. Щоб їх не було, знадобиться більше щедрості, менше егоїзму. Це буде час відмінного настрою, великих успіхів у справах особистого характеру і в любові. Єдине, чого астролог радить не робити, так це не витрачати поки гроші на безглузді і непотрібні речі.

Лев

Льви стануть більш привабливими і привабливими для протилежної статі, тому на цьому тижні можна заводити нові знайомства. Майбутнє відносин все одно виявиться невідомим, тому краще не квапити події, а намагатися дізнаватися людей краще. Дуже корисно буде на цьому тижні допомагати близьким і родичам, друзям і колегам.

Діва

В середині тижня для Дів буде один не дуже приємний, але нетривалий момент - 19 серпня. Що стосується сприятливих днів, то у Дів цей тиждень почнеться і закінчиться дуже яскраво. Йдеться про 17 і 23 серпня. У ці дні можна займатися особистими справами, духовними практиками. Початок і кінець тижня ідеально підійдуть для спокійної і розміреної роботи, або повноцінного відпочинку. Астролог радить не ритися в "брудній білизні" другої половинки, не тонути в ностальгії. Не потрібно питати коханої людини про минуле.

Терези

Терезам необхідно якомога менше спілкуватися з самозакоханих людьми. Особливо це стосується 21 серпня і другої половини тижня в цілому. Це несприятливий час, в яке потрібно оточувати себе тільки тими, на кого хочете бути схожими. В цілому тиждень добре підходить для спілкування, обміну думками та досвідом. Найсприятливіші дні - понеділок і вівторок. Не виключено, що в ці дні Терезам захочеться змінити свій зовнішній вигляд. Можна займатися шопінгом і відвідувати стиліста, перукаря. Жінкам можна вибирати незвичайну помаду, робити незвичайний манікюр. Астролог радить направити свою енергію на створення нових умов, змін. Це добре позначиться на удачу.

Скорпіон

Понеділок - найбільш несприятливий день даного відрізка. Глоба радить Скорпіонам сфокусуватися на обов'язках з 17 по 23 число. Це буде ідеальний час для виконання робочих обов'язків, для ведення бізнесу. Якщо досягнення на роботі і в бізнесі навколишні люди помітять, то в любові ситуація буде протилежною. Краще поки тимчасово відпочити від лайки і сварок, від з'ясування того, хто в будинку господар. Дуже пощастить самотнім Скорпіонам, бо ніщо не буде відривати їх від роботи і справ.

Стрілець

Стрільці очікує найпродуктивніша і найпозитивніший тиждень з усіх. Йдеться про 17, 18, 22 і 23 серпня. У ці дні і в цілому на тижні можна бути собою. Це прекрасний час для подорожей, зміни обстановки, відряджень. У любові Стрільців чекає великий успіх, особливо якщо потрібно попросити у другої половинки вибачення. В цілому великий успіх чекає тих, хто жадає підвищення.

Козеріг

На цьому тижні може бути багато проблем любовного характеру. Корисно буде почати прислухатися до оточуючих. Астролог радить представникам цього знаку бути обережнішим на дорогах, берегти своє здоров'я і одягатися по погоді. Якщо зараз захворіти або вийти з ладу, це може принести багато проблем. Найсприятливіші дні тижня - 19 і 20 серпня. У ці дні необхідно встигнути зробити все те, що не виходило до цього.

Водолій

На цьому тижні Водоліям дуже важливо зберігати об'єктивність і пам'ятати про те, де вони недосяжно сильні, а де їм варто попросити у когось допомоги. Навіть в тому випадку, якщо все зробити правильно, багато грошей у Водоліїв не з'явиться. Цей тиждень більше підходить для відпочинку і зміни діяльності. В любові не виключені різкі емоційні перепади. Вони можуть дуже негативно позначитися на настрої Водоліїв, на їх чарівності і удачі. Самотні Водолії можуть знайти другу половинку. Бажано тільки не призначати побачень на понеділок і не квапити події.

Риби

Риб настають великі зміни, до яких потрібно бути готовими вже зараз. Потрібно наводити порядок вдома і на роботі, бути уважнішими у всьому. Особливо обережними варто бути 19 числа - коли зірки і планети увійдуть в дисонанс. Початок і кінець тижня будуть дуже сприятливими, тому їх можна присвятити зміні обставин. Це буде ідеальний час для подорожей, покупок. Все це зробить життя яскравішим, підніме настрій.

Як повідомляли Українські Новини 7 серпня Венера перейшла в знак Рака. Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також синоптик прогнозує, що теплий вересень змінить аномально холодний жовтень.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости