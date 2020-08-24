Овнів чекає успішний день, а у Раків можливі непередбачені витрати, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Сьогодні, 24 серпня, астролог радить вдатися до більш творчих справ і роздумів про майбутнє. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в понеділок, 24 серпня, розповів Павло Глоба . Овен У Овнів в понеділок буде сприятливий день для будь-якої роботи. Особливо вдало йтимуть підрахунки, аналіз даних, робота з комп'ютером. Телець Дрібні питання на роботі Тельцям варто пробувати вирішувати самостійно, а ось в особистих питаннях не варто соромитися кликати друзів на розмову. Близнюки Близнюків чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення і заспокоєння. Не шкодуйте витратити трохи заробленого на власні потреби, навіть якщо вони здаються не такими ж першочерговими. Рак Великі шанси, що бюджет Раків доведеться переглянути - можливі суттєві непередбачені витрати. Дрібні суперечки вдасться залагодити "без жертв", однак про стриманість варто не забувати. Лев Якщо затягла буденність і Леви потребують змін, то їм варто придумати цікаве дозвілля. Не варто очікувати, що життя саме почне змінюватися. Візьміть справи в свої руки. Діва У відносинах з іншими у Дів буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим в доречних ситуаціях. Терези У цей день Терези зможуть побачити свої проблеми в іншому світлі. Це допоможе знайти нові виходи зі старих ситуацій. Скорпіон Постарайтеся сприймати інформацію спокійно і не приймати близько до серця слова, які не подобаються. Зірки сприятимуть романтичній і творчій сфері. Стрілець У Стрільців пройде день вдало, якщо захопитися розумовою діяльністю, спробувати взятися допрацьовувати улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів. Козеріг Справи з грошима варто перенести на інші дні - є великі шанси зробити суттєву помилку через неуважність. Віддайте перевагу вирішенню дрібних питань, рішення по яких не можуть мати істотної загрози для вас в майбутньому. Водолій Дайте волю своєму партнеру в цей день і будете приємно здивовані відчуттям власної волі. Любов Водоліїв до тихих образ і контролю ослабне, тому внутрішній спокій знайти буде легше. Риби Подбайте про своє здоров'я, якщо планували почати займатися спортом або кинути погану звичку. Перед Рибами з'являться нові можливості - не бійтеся за них братися і рухати своє життя вгору. Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає знаків зодіаку в серпні.