У рамках проєкту Зеленської в Азербайджанському національному музеї килима встановили україномовний аудіогід

Офіс Президента заявив, що в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської, яка поборола COVID-19, щодо поширення української мови у світі, в Азербайджанському національному музеї килима з'явився україномовний аудіогід.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу, передають Українські Новини.

"У рамках ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської щодо поширення української мови у світі і впровадження україномовних аудіогідів у найбільш знакових місцях, зокрема - найбільших музеях світу, аудіогід на українському з'явився в Азербайджанському національному музеї килима (м.Баку). Символічно, що україномовний аудіогід представлений у знаменний для всіх українців день - День Незалежності України", - йдеться в ньому.

Указано, що домовленості про створення аудіогіда були досягнуті в грудні 2019 року, під час візиту в Азербайджан Зеленського і першої леді, в рамках якого Зеленська особисто відвідала Азербайджанський національний музей килима.

"Роботи з перекладу, озвучування та інтеграції аудіогіда до системи музею тривали майже вісім місяців. Це вже не перший аудіогід українською мовою, створений за ініціативою першої леді: в червні 2020 року на українському також "заговорив" один із найбільших музеїв Австрії - художня галерея Альбертина (м.Відень). Найближчим часом планується запуск цілого ряду україномовних аудіогідів, зокрема в Латвійському національному художньому музеї (м. Рига), Музеї історії мистецтв у Австрії (м.Відень), Морському музеї Чорногорії (м. Котор)", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, у вересні 2019 року стало відомо, що Зеленська ініціює створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

Також у День Незалежності Володимир Зеленський з дружиною відвідали "Головний військовий клінічний госпіталь" і вручили військовим держнагороди.

Крім того, Зеленський з дружиною вшанували пам'ять загиблих на Донбасі.

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