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24 серпня 2020, понеділок, 15:38 6
Президент 2020-08-24T17:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський із дружиною відвідали "Головний військовий клінічний госпіталь" і вручили військовим держнагороди

Зеленський із дружиною відвідали "Головний військовий клінічний госпіталь" і вручили військовим держнагороди

Елена Новикова
Зеленський, День незалежності, Сергій Міхалок
Володимир і Олена Зеленські відвідали військовий клінічний госпіталь. Фото: Офіс президента
Володимир і Олена Зеленські відвідали військовий клінічний госпіталь. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленської відвідали "Головний військовий клінічний госпіталь" і вручили військовим державні нагороди, в той час, як раніше Зеленський вручив нагороди медикам, вченим і учителям.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" і поспілкувалися з пораненими захисниками і їх близькими... Президент вручив військовим державні нагороди", - йдеться в ньому.

Президент поцікавився, чи надається пораненим вся необхідна допомога. Медики розповіли про стан військових, які отримали важкі поранення на передовій, і про їх лікування.

"Вдячні вам за службу. Потужні, сміливі хлопці, захищаєте нашу країну. Ви ризикуєте здоров'ям і життям. Хлопці, бажаю одужання, а рідним - триматися. Вітаю з Днем Незалежності", - сказав Зеленський.

Дружина пораненого військовослужбовця Людмила Ворон подякувала лікарям за роботу і професіоналізм.

"Сила мужності у чоловіка така, що я просто заряджаюсь. Важко, але повинна триматися. Персонал і госпіталь - низько вклоняюся кожному", - сказала вона.

Захисників, що перебувають на лікуванні, також привітав музикант Сергій Міхалок з групою "Ляпіс 98". Вони виконали композицію "Воїни світла" і вручили подарунки.

"Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні День Незалежності, а в нашій країні зараз люди теж борються і співають такі ж пісні. Сподіваємося, що ви всі видужаєте. І ви будете жити, як і ми, в мирній прекрасній країні", - сказав Міхалок.

Сергей Михалок с Зеленскими в военном клиническом госпитале. Фото: Офис президентаСергій Міхалок із Зеленським у військовому клінічному госпіталі. Фото: Офіс президента

Президент і перша леді також оглянули діагностичні відділення хірургічного корпусу, відділення ендоскопічної діагностики та малоінвазивної хірургії, відділення рентген-кардіоваскулярної хірургіі.

Також вони ознайомилися з планами з будівництва нового корпусу госпіталю.

Владимир и Елена Зеленские осмотрели несколько отделений военного клинического госпиталя. Фото: Офис президентаВолодимир і Олена Зеленська оглянули кілька відділень військового клінічного госпіталю. Фото: Офіс президента

Як повідомляли Українськi Новини, DZIDZIO і Міхалок стали заслуженими артистами України.

Раніше Зеленський розповів, коли в Україні буде парад військової техніки.

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