Захворюваність і смертність від коронавірусу падають другий день поспіль

23 серпня кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася у порівнянні з попередньою добою на 1 799 до 106 757, а кількість померлих від захворювання - на 22 людини до 2 293, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилося на 9,5 %, нових летальних випадків - на 18,5%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 24 серпня в Україні зареєстровано 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 293 летальних, 52 524 особи одужали.

За добу зафіксовано 1 799 нових випадків захворювання, одужали 289 осіб, померли 22 людини.

Таким чином, 23 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 1 799 проти 289.

Кількість нових випадків захворювання 23 серпня склало 1,71% від загальної кількості захворілих на 22 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 24 серпня склала 51 940 осіб, що на 2,94% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 253), в Києві (12 023) та Чернівецькій області (9 167).

У Рівненській області зафіксовано 8 559 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 7 975 випадків, в Харківській - 7 634, в Закарпатській - 7 026, в Одеській - 6 054, у Волинській - 5 147, у Київській - 5 025, у Тернопільській - 4 765, у Вінницькій - 3 624, у Житомирській - 2 864, у Дніпропетровській - 2 005, у Хмельницькій - 2 010 випадків.

1 250 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 377 випадків - в Запорізькій, 1 297 випадків - в Черкаській, 1 237 випадків - в Донецькій, 1 187 випадків - в Сумській, 997 випадків - в Миколаївській, 768 випадків - в Кіровоградській, 663 випадки - в Полтавській, 336 випадків - в Херсонській і 244 випадки - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 23 серпня Київ і 15 областей не відповідали критеріям для введення пом'якшення карантинних заходів.

Тим часом до кінця карантину залишився тиждень – які діють обмеження.

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