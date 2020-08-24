У Дніпре Opel на повній швидкості "влетів" під фуру: загинули двоє людей

23 серпня, близько 20:25, на проспекті Богдана Хмельницького Opel в'їхав під причіп припаркованого тягача Volvo. У ДТП загинули 2 людини. Аварія сталася в районі тупика трамвая №12.

Про це повідомляє Інформатор.

Смертельна ДТП у Дніпрі.

"Opel" рухався по проспекту в бік Сурсько-Литовського кладовища. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав під причіп фури. Від удару автомобіль сильно деформувався, затиснувши водія і пасажира. Від отриманих травм вони загинули. На місце прибули співробітники поліції, кілька бригад швидкої допомоги і ДСНС.

За станом на 21:20 рятувальники вилучили тіло водія і намагалися витягнути тіло пасажира.

Нагадаємо, жінка загинула в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) під Києвом.

Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.

В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП.

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