У Дніпре Opel на повній швидкості "влетів" під фуру: загинули двоє людей

23 серпня, близько 20:25, на проспекті Богдана Хмельницького Opel в'їхав під причіп припаркованого тягача Volvo. У ДТП загинули 2 людини. Аварія сталася в районі тупика трамвая №12. Про це повідомляє Інформатор. Смертельна ДТП у Дніпрі. "Opel" рухався по проспекту в бік Сурсько-Литовського кладовища. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав під причіп фури. Від удару автомобіль сильно деформувався, затиснувши водія і пасажира. Від отриманих травм вони загинули. На місце прибули співробітники поліції, кілька бригад швидкої допомоги і ДСНС. За станом на 21:20 рятувальники вилучили тіло водія і намагалися витягнути тіло пасажира. Нагадаємо, жінка загинула в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) під Києвом. Як повідомляли Українські Новини, 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими. В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП.