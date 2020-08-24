Київ накрила хвиля "мінувань". Крім станції метро і ЦУМу, евакуювали аеропорт "Київ"

Після закриття метро "Хрещатик" через помилкове повідомлення про мінування, поліція евакуювала 150 громадян з терміналів аеропорту "Київ" під час перевірки інформації про замінування будівлі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції Києва, передають Українські Новини.

"У час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліціянти евакуювали з терміналів більш як 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також співробітників відділу поліції в аеропорту "Київ" вибухонебезпечних і підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена​​", - йдеться в ньому.

Раніше в поліцію надійшла інформація про замінування низки столичних об'єктів.

"За адресами працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками. Триває перевірка отриманих повідомлень. у столичну поліцію надійшло кілька повідомлень про мінування аеропорту "Київ", адміністративної будівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелів, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" і площі "Майдан Незалежності", - додано в повідомленні.

Указано, що події належним чином зареєстровані. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

Крім того, після перевірки адміністративної будівлі на Європейській площі, станції метро "Хрещатик" і площі "Майдан Незалежності" ніяких небезпечних предметів або речовин не виявлено. Перевірка інших об'єктів продовжується.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція та охорона евакуює співробітників і відвідувачів Центрального універмагу в Києві через повідомлення про мінування будівлі.

Раніше в столиці замінували одразу три торговельні центри, 22 серпня надійшло анонімне повідомлення про "замінування" Центрального залізничного вокзалу.

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