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14 серпня 2020, пʼятниця, 16:25 18
Суспільство 2020-08-14T19:00:03+03:00
Українські Новини
ЗМІ показали, де живе Жан-Клод Ван Дамм з українкою під час зйомок бойовика в Києві

ЗМІ показали, де живе Жан-Клод Ван Дамм з українкою під час зйомок бойовика в Києві

Валерия Драгомирова
Жан Клод ван Дамм, Fairmont Grand Hotel, Жан Клод ван Дамм в Києві
Жан-Клод Ван Дамм и Альона Каверіна. Коллаж:
Жан-Клод Ван Дамм и Альона Каверіна. Коллаж: "Страна"

Відомий американський актор Жан-Клод Ван Дамм, який приїхав до Києва, де через нього обмежать рух на дорогах, для зйомок в бойовику "Останній найманець", зупинився зі своєю дівчиною в готелі Fairmont Grand Hotel за 15 тис. гривень на добу. 

Про це пише "Страна". 

Жан-Клод Ван Дамм приїхав до Києва зі своєю українською дівчиною Оленою Каверіною (родом з Кривого Рогу - ред.).

Вони прибули до столиці України на персональному літаку актора з його ініціалами на борту. Повідомляється, що пара зупинилася в готелі Fairmont Grand Hotel і вибрала номер з видом на Дніпро.

Ван Дамм прилетів до Києва. колаж:Ван Дамм прилетів до Києва. Колаж: "Страна"

Доба в кімнаті такої категорії коштують близько 15 000 гривень зі сніданком для двох. 

Номер в готелі. фото:Номер в готелі. Фото: "Страна"

Жан-Клод разом з Альоною вже більше як 10 років. Познайомилися на дискотеці в Таїланді і з тих пір українка всюди супроводжує коханого по всьому світу.

Як повідомляли Українські Новини, у 2010 році Жан-Клод Ван Дамм прибув до Києва знімати фільм "Вежа" . В цьому ж році стало відомо, що Ван Дамм вирішив розлучитися з дружиною через українку

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