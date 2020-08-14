ЗМІ показали, де живе Жан-Клод Ван Дамм з українкою під час зйомок бойовика в Києві

Відомий американський актор Жан-Клод Ван Дамм, який через нього обмежать рух на дорогах, приїхав до Києва, дедля зйомок в бойовику "Останній найманець" , зупинився зі своєю дівчиною в готелі Fairmont Grand Hotel за 15 тис. гривень на добу.

Про це пише "Страна".



Жан-Клод Ван Дамм приїхав до Києва зі своєю українською дівчиною Оленою Каверіною (родом з Кривого Рогу - ред.).

Вони прибули до столиці України на персональному літаку актора з його ініціалами на борту. Повідомляється, що пара зупинилася в готелі Fairmont Grand Hotel і вибрала номер з видом на Дніпро.

Ван Дамм прилетів до Києва. Колаж: "Страна"

Доба в кімнаті такої категорії коштують близько 15 000 гривень зі сніданком для двох.

Номер в готелі. Фото: "Страна"

Жан-Клод разом з Альоною вже більше як 10 років. Познайомилися на дискотеці в Таїланді і з тих пір українка всюди супроводжує коханого по всьому світу.



Як повідомляли Українські Новини, у 2010 році Жан-Клод Ван Дамм прибув до Києва знімати фільм "Вежа" . В цьому ж році стало відомо, що Ван Дамм вирішив розлучитися з дружиною через українку .