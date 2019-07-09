Замість параду на День Незалежності Зеленський хоче роздати військовим 300 млн гривень премій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться. Про це глава держави заявив в відеозверненні.

За його словами, в цьому році гроші, які були виділені на проведення військового параду, будуть виділені українським військовим.

відео Володимир Зеленський оголосив, що в цьому році святкування Дня незалежності України пройде без військового параду і що 300 мільйонів будуть відправлені на премії військовим.

Також президент України повідомив, що святкування 24 серпня пройде в новому форматі.

Як повідомляли Українські Новини, торік на параді до Дня незалежності в Києві вперше пролунав "Марш нової армії".

Також тут можна переглянути повне відео параду військ до Дня незалежності-2018 фото з висоти пташиного польоту.