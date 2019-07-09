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09 липня 2019, вівторок, 18:25 80
Політика 2019-07-09T21:00:03+03:00
Українські Новини
Замість параду на День Незалежності Зеленський хоче роздати військовим 300 млн гривень премій

Замість параду на День Незалежності Зеленський хоче роздати військовим 300 млн гривень премій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться. Про це глава держави заявив в відеозверненні.

За його словами, в цьому році гроші, які були виділені на проведення військового параду, будуть виділені українським військовим.

відео Володимир Зеленський оголосив, що в цьому році святкування Дня незалежності України пройде без військового параду і що 300 мільйонів будуть відправлені на премії військовим.

Також президент України повідомив, що святкування 24 серпня пройде в новому форматі.

Як повідомляли Українські Новини, торік на параді до Дня незалежності в Києві вперше пролунав "Марш нової армії".

Також тут можна переглянути повне відео параду військ до Дня незалежності-2018 фото з висоти пташиного польоту.

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