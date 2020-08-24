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24 серпня 2020, понеділок, 11:49 10
Суспільство 2020-08-24T12:25:09+03:00
Українські Новини
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція

У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція

Валерия Драгомирова
Київ, День незалежності України, День незалежності, Марш захисників України

Від 10 до 20 тис. бійців Збройних сил, ветеранів АТО і ООС, організації сімей загиблих на Донбасі, сімей Небесної сотні почали марш захисників з нагоди дня Незалежності в Києві.

Марш почався близько 11:00.


Учасники розпочали ходу від метро Університет у бік Бессарабської площі, а звідти на Майдан Незалежності. Марш поділений на понад 10 колон. 

Його учасники тримають в руках прапори України, прапори УПА (червоно-чорні), іншу символіку України. Деякі несуть в руках прапори Білорусі. Рідко зустрічаються прапори політичних партій. 

На марші присутня колона на захист підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугаров. 

Час від часу учасники маршу скандували: "Україна - понад усе", "Слава Україні - Героям Слава", "Слава нації - смерть ворогам". 

Рух транспорту по бульвару Шевченка, частині вулиці Володимирській, біля Бессарабської площі, на Хрещатику і Майдані Незалежності перекрито. 

 

Як повідомляли Українськi Новини, метро "Хрещатик" закрили через повідомлення про мінування.

Також сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. 

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