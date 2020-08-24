У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція

Від 10 до 20 тис. бійців Збройних сил, ветеранів АТО і ООС, організації сімей загиблих на Донбасі, сімей Небесної сотні почали марш захисників з нагоди дня Незалежності в Києві.

Марш почався близько 11:00.



Учасники розпочали ходу від метро Університет у бік Бессарабської площі, а звідти на Майдан Незалежності. Марш поділений на понад 10 колон.



Його учасники тримають в руках прапори України, прапори УПА (червоно-чорні), іншу символіку України. Деякі несуть в руках прапори Білорусі. Рідко зустрічаються прапори політичних партій.



На марші присутня колона на захист підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугаров.



Час від часу учасники маршу скандували: "Україна - понад усе", "Слава Україні - Героям Слава", "Слава нації - смерть ворогам".



Рух транспорту по бульвару Шевченка, частині вулиці Володимирській, біля Бессарабської площі, на Хрещатику і Майдані Незалежності перекрито.







Як повідомляли Українськi Новини, метро "Хрещатик" закрили через повідомлення про мінування.

Також сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту.

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