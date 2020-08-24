Дітям України слід менше боротися, хто правильніше і більше її любить, - Зеленський

Дітям України слід менше боротися, хто правильніше і більше її любить. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час церемонії підняття державного прапора до Дня незалежності .

"Я думаю, кожна мама хоче, щоб її діти не лаялися. Так, може дітям вистачить битися в тому, хто більше і правильніше любить маму Україну? Вона мріє, щоб ми були єдиними і любили Україну. Зробити їй такий подарунок нам точно під силу. Треба згадати, що незалежно від мови, релігії, національності, ми - брати і сестри. Ми всі діти України. І не повинні нікому давати шансу посіяти між нами розбрат. Не сусідам, не внутрішнім чужинцям. Тим, хто обкрадали нашу маму Україну багато років, тому що ніколи не вважали її рідною", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що докладе всіх зусиль, щоб "до мами повернулися всі діти", відновивши територіальну цілісність держави.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський з дружиною Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих захисників України на Донбасі.

Тим часом сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту.

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