У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами

У неділю, 23 серпня, кількість нових випадків захворювання на коронавірус в Києві у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 209 осіб до 12 023.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на сторінці в Facebook.



"Друзі! Кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася за минулу добу на 209 осіб. Серед них 15 дітей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 170 киян", - написав він.

Серед захворілих:

119 жінок у віці від 18 до 85 років. І 7 дівчаток від 1 до 15 років.

75 чоловіків у віці від 21 до 83 років. І 8 хлопчиків від 1 року до 11.

Захворіли в тому числі і 7 медиків. У лікарні столиці потрапили 29 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 60 осіб. Всього коронавірус подолали 3826 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 39. У Дніпровському - 28, в Солом'янському районі - 26 випадків.

Коронавірус в Києві. Інфографіка: Facebook/Кличко - мер

Як повідомляли Українські Новини, 23 серпня кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 1 799 до 106 757, а кількість померлих від захворювання - на 22 людини до 2 293.

Крім того, з сьогоднішнього дня вступають в силу зміни карантинних зон.

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